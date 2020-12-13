Ülkemizi yerli rehberler anlatmıyor

Rehberler Birliği, Türkiye’den gelen turların bir kısmının yerli rehber tutmadığını, Selimiye Camii önünde Ayasofya’yı anlatarak pazarlamada yoluna devam ettiğini belirtti

Sadece turizm değil, turizmin sahadaki sektörleri de pandemi yanında başka sorunlarla boğuşuyor.

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) sadece pandemi ile değil “yerli olmayan” rehberler sorunu ile de mücadele ediyor.

Dünyanın her yerinde bir ülkeyi “yerli rehberler anlatır, bizde hariç” diyen KITREB Başkanı Dener Öymen, Türkiye’den gelen turların bir kısmının yerli rehber tutmadığını, Selimiye Camii önünde Ayasofya’yı anlatarak ‘pazarlamada’ yoluna devam ettiğini anlattı.

Katıldığı tv programında konuşan KITREB Başkanı Dener Öymen şöyle konuştu;

“Biz kendi işimizi kaybetmeyle karşı karşıya kaldık. Toplumda yerli rehberlerle ilgili bir duyarlılık da yok. Turizm hareketini yönlendirebilecek yeterli rehber olmakla beraber bunun bir maliyeti var tabii… Gelir mesela Türkiye’den turist gurubuyla, turla… Rehber var yanında.. Son zamanlarda bu da başladı. Yerli rehber tutmaz, kendi devam eder.. Onlarla gelir onlarla döner… Mesela turistik bir yere gidilir, örneğin Selimiye Camii... Oradaki rehber Türkiye’den geldiği için orada anlattığı sadece Ayasofya camii ilişkisidir. Yani adamın işi Kıbrıs’ı tanıtmak değil, insanları satışa yönlendirmek, bir tür pazarlama… Biz, Kıbrıs kültürünü, tarihini anlatabilecek kişiler olduğumuzu biliyoruz. En doğrusu da budur. Dünyanın her yerinde nereye giderseniz gidin yabancı bir rehber size orayı anlatmaz. Yerli rehber görevdedir….”



