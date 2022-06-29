Ucuza Tatil Yapılabilecek Ülkeler

Yaz sezosunun açılmasıyla birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Yaz için kimileri bir plaj düşlerken, kimileri de kültür gezileri yapmak istiyor. Bütçelere göre gidilebilecek yerler ayarlanırken, en çok merak edilenlerden biri de ucuza yapılabilecek yurt dışı gezileri oluyor. Bu listede, ucuza gidebileceğiniz tatil yerleri bulunuyor.



Osmanlı esintilerine sahip olmasının yanında oldukça turistik bir ülke.







BULGARİSTAN

Bulgaristan'da da uygun fiyatlara bir tatil yapmam mümkün.







SIRBİSTAN

Sırbistan, ucuz olmasının yanında kültürüyle de oldukça zengin bir ülke.







MAKEDONYA - Balkanlar'a bir gezi düzenlemek istiyorsanız yoğun tarihiyle Makedonya hem cebinize hem de gözünüze hitap edecek bir ülke.







GÜRCİSTAN - Yine tarihi ve doğasıyla görenleri büyüleyen



Gürcistan'ın en çok arabayla gezilmesi tavsiye ediliyor.



PAKİSTAN

Pakistan'da uygun fiyata bir kültür gezisi yapmak mümkün.







TAYLAND

Asya kültürünü iliklerinize kadar hissedebileceğiniz Taylan'da fiyatlar da oldukça uygun.







SRİ LANKA

Sri Lanka, adeta yer yüzündeki cennet. Doğal güzellikleriyle büyüleyen Sri Lanka, Türk turistler için oldukça uygun bir ülke.







FİLİPİNLER - Dalış merkezleri ve berrak sularıyla plaj sevgisi ağır basanlar için önerilebilecek olan Filipinler'de de ucuz tatil ön plana çıkıyor.





ARNAVUTLUKOsmanlı esintilerine sahip olmasının yanında oldukça turistik bir ülke.BULGARİSTANBulgaristan'da da uygun fiyatlara bir tatil yapmam mümkün.SIRBİSTANSırbistan, ucuz olmasının yanında kültürüyle de oldukça zengin bir ülke.MAKEDONYA - Balkanlar'a bir gezi düzenlemek istiyorsanız yoğun tarihiyle Makedonya hem cebinize hem de gözünüze hitap edecek bir ülke.GÜRCİSTAN - Yine tarihi ve doğasıyla görenleri büyüleyenPAKİSTANPakistan'da uygun fiyata bir kültür gezisi yapmak mümkün.TAYLANDAsya kültürünü iliklerinize kadar hissedebileceğiniz Taylan'da fiyatlar da oldukça uygun.SRİ LANKASri Lanka, adeta yer yüzündeki cennet. Doğal güzellikleriyle büyüleyen Sri Lanka, Türk turistler için oldukça uygun bir ülke.FİLİPİNLER - Dalış merkezleri ve berrak sularıyla plaj sevgisi ağır basanlar için önerilebilecek olan Filipinler'de de ucuz tatil ön plana çıkıyor.