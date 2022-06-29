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Ucuza Tatil Yapılabilecek Ülkeler

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Yaz sezosunun açılmasıyla birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Yaz için kimileri bir plaj düşlerken, kimileri de kültür gezileri yapmak istiyor. Bütçelere göre gidilebilecek yerler ayarlanırken, en çok merak edilenlerden biri de ucuza yapılabilecek yurt dışı gezileri oluyor. Bu listede, ucuza gidebileceğiniz tatil yerleri bulunuyor.

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Ucuza Tatil Yapılabilecek Ülkeler
ARNAVUTLUK
Osmanlı esintilerine sahip olmasının yanında oldukça turistik bir ülke.



BULGARİSTAN
Bulgaristan'da da uygun fiyatlara bir tatil yapmam mümkün.



SIRBİSTAN 
Sırbistan, ucuz olmasının yanında kültürüyle de oldukça zengin bir ülke.



MAKEDONYA - Balkanlar'a bir gezi düzenlemek istiyorsanız yoğun tarihiyle Makedonya hem cebinize hem de gözünüze hitap edecek bir ülke.



GÜRCİSTAN - Yine tarihi ve doğasıyla görenleri büyüleyen Gürcistan'ın en çok arabayla gezilmesi tavsiye ediliyor.



PAKİSTAN
 Pakistan'da uygun fiyata bir kültür gezisi yapmak mümkün.



TAYLAND
 Asya kültürünü iliklerinize kadar hissedebileceğiniz Taylan'da fiyatlar da oldukça uygun.



SRİ LANKA 
Sri Lanka, adeta yer yüzündeki cennet. Doğal güzellikleriyle büyüleyen Sri Lanka, Türk turistler için oldukça uygun bir ülke.



FİLİPİNLER - Dalış merkezleri ve berrak sularıyla plaj sevgisi ağır basanlar için önerilebilecek olan Filipinler'de de ucuz tatil ön plana çıkıyor.


 
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