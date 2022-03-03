Üç ayda 30 bin turist hedefi

Bakan Ataoğlu, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan gelecek olan diğer kafilelerle birlikte 3 aylık dönem için 30 bin turistin gelmesinin hedeflendiğini söyledi





Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, ülkede kış turizminin ikinci etabı olan charter seferlerinin önceki akşam başladığını açıkladı.

Turizm sezonun “ölü dönem” olarak adlandırıldığı dönemlerde Avrupa ülkelerinden düzenlenen charter uçuşları ile ülkede turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, önceki akşam, Havalimanı’na Almanya’dan gelen uçak ile 156 turistin ülkeye ayak bastığı bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, turistlerin 1 Mart itibarıyla mayıs ayının sonuna kadar charter uçuşlar ile geleceğini belirterek, gelen turistlerin esnafa direkt katkı sağlayacağı inancını ifade etti.

Almanya, İngiltere ve Fransa’dan gelecek olan diğer kafilelerle birlikte “3 aylık dönem için 30 bin turistin gelmesinin” hedeflendiğini belirten Ataoğlu, “Turizmin yeniden canlanması ile ülke ekonomisinin de canlanacağını” söyledi.

Ataoğlu, gelen turistlerin 14 gün adada kalacağını, ilk 7 gün acenteler aracılığı ile turlara katılacaklarını, diğer 7 gün ise serbest olarak adayı gezme şansını bulacaklarını vurguladı. Özellikle turistlerin serbest dolaşacakları ikinci haftalarında gerek araç kiralama, gerek taksiler ile dolaşma gibi bireysel hareket edeceklerini anlatan Ataoğlu, esnaf ile iç içe bir sistemin yaratıldığını söyledi.





