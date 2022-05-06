Turlara rağbet arttı

Pandemiyle birlikte yurtdışı turlarında yaşanan düşüş, test zorunluluğunun kalkmasıyla hızlı bir şekilde geri yükselişe geçti. Kıbrıs'tan en çok rağbet gören Türkiye turları arasında Çanakkale turu, Güneydoğu Anadolu turu ve Batı Karadeniz turu yer alıyor





Ülkede bayram tatilini fırsat bilen ve maddi kazancı da yerinde olan vatandaşlar, yurt dışı tatil turlarına rağbet gösterdi.

Bazı vatandaşlar, turizm acentelerinin düzenlediği özellikle Türkiye’yi kapsayan turları satın aldı. Acenteler, pandemi öncesi bayram tatillerinde Kıbrıslı müşterilerine daha çok Avrupa turu satarken, bu yıl pandemi önlemleri birçok ülkede gevşetilse de tercih Türkiye oldu. Bunun başlıca sebebi ise Türk lirasının döviz karşısında erimesi ve ekonomik kriz.

Kıbrıs'tan en çok rağbet gören Türkiye turları arasında Çanakkale turu, Güneydoğu Anadolu (GAP) turu ve Batı Karadeniz turu yer alıyor.

Üçüncü ülkeler, Türk Lirası’nın (TL) değer kaybından dolayı pek tercih edilmese de İtalya ve Fransa en çok tercih edilen ülkeler arasında.

PANDEMİ BİTTİ, TURLAR ARTTI

Dünyayı etkisi altına alan ve iki yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamaları bulunuyordu. Son zamanlarda özellikle yanı başımızda bulunan Türkiye’nin PCR test zorunluluğunu kaldırması, tercihleri etkileyen bir diğer unsur oldu.

Test zorunluluğunun kalkmasıyla yurtdışı turlarında yaşanan düşüş hızlı bir şekilde geri yükselişe geçerken, Sayar Turizm Turlar Sorumlusu Özlem Tanrıver, bu sene bekledikleri artışı hızla yakaladıklarını dile getirdi. Tanrıver şöyle konuştu:

“ÇANAKKALE TURUNA İNANILMAZ İLGİ VAR”

“Bayram tatili için Çanakkale turuna inanılmaz bir ilgi oldu. Bunun dışında Batı Karadeniz, Alaçatı, Sapanca, Abant ve Eskişehir turlarına bu bayram ilgi gören turlar arasındaydı. Üçüncü ülke turlarında da özellikle İtalya ve Fransa tercih edildi.

İnsanlarımız pandemi döneminde inanılmaz derecede bunaldı ve gezmek istiyor. Özellikle Kovid-19'dan dolayı yapılan PCR testlerinin kalkmasından kaynaklı insanlarımız rahatladı, eskiden birçok prosedür vardı artık güvende kal formunu doldurup kolayca adamıza geri dönebiliyoruz. Pandemi öncesi Ramazan Bayramı tur istekleri yükselişteydi. Bu bayram da pandemi öncesine yaklaştı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU TURLARI

Travel Time Direktörü Kıymet Günfer de, Güneydoğu Anadolu turlarında yer kalmadığını, üçüncü ülke ziyareti artışını da Kurban Bayramı’nda beklediklerini dile getirdi:

“Güneydoğu Anadolu (GAP) turu, Batı Karadeniz turu ve Marmara turu en çok tercih edilen turlarımızdan biri oldu. Özellikle GAP turu Ramazan Bayramı için doldu ve hiç yer kalmadı. Üçüncü ülkelerde tercihler biraz daha az, Kovid-19 kaynaklı yapılan PCR testlerinin üçüncü ülkelerde yavaş yavaş kalmasından kaynaklı bu durum. Üçüncü ülkelerdeki artış beklentimiz daha çok Kurban Bayramı için. Ekonomik kaynaklı turlarda ise üçüncü ülkeler etkilendi. Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden kaynaklı sürekli üçüncü ülke turlarına giden misafirlerimiz artık Türkiye turlarını tercih ediyor."

“HALKIMIZ TATİLİ İKİ KEZ DÜŞÜNÜYOR”

Pandemi öncesi dönemdeki Ramazan Bayramı ve son kutladığımız Ramazan Bayramı arasında yüzde 40’lık bir düşüş olduğunu belirten Puzzle Travel Operasyon Şefi Ömer Alkan da, bu sene KKTC halkının yüzde 30’luk kısmının tatile gidemeyeceğini dile getirdi.

Alkan şöyle dedi:

Bayramda Türkiye turları için talep artışı çok fazla oldu. Üçüncü ülkeler ise dövizin yükselişi ve Türk Lirası’nın değer kaybından kaynaklı düşük. Pandemiden önceye göre, Kıbrıs halkı üçüncü ülkeleri ikinci plana attı. Türkiye turlarının tercih edilmesinin sebeplerinden biri de ekonomik kriz. Pandemi öncesi Ramazan Bayramı ve bu seneki Ramazan Bayramı arasında yüzde 40’lık bir düşüş söz konusu. Bunun yanı sıra KKTC halkının Türk Lirası kazanmasından kaynaklı, en ucuz turlarda bile insanımız seçim yapamıyor ve tatili iki kez düşünüyor. Bu sene Kıbrıs halkının yüzde 30’u Türkiye ve yurtdışına tatile bile gidemeyecek." dedi.

