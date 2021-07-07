Turizme 15 Milyon TL hibe

96 küçük otel, 147 seyahat acentesi, 320 restoran ve 42 rehbere, toplam 15 Milyon TL geri ödemeksizin hibe veriliyor



Turizm ve Çevre Bakanlığı, “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve rehberlere yönelik “geri ödemesiz destek paketinin” onaylandığını bildirdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi’nde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile finanse edilen “Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kaleminden turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve şahıslara hibe veriliyor.

Bu bağlamda, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme belgesi sahibi 96 küçük otel, Turizm ve Çevre Bakanlığı İşletme belgesi sahibi 147 seyahat acentesi, Res-Bir üyesi 320 restoran ve pandemi nedeniyle faaliyette bulunamayan 42 rehbere, toplam 15 Milyon TL geri ödemeksizin hibe veriliyor.

