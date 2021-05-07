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Turizmde Haziran'da tam açılım hedefi

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Turizmde Haziran'da tam açılım hedefi

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, BRT ekranlarında yayınlanan ’14. Saat’ programına katılarak, 10 Haziran’da hedeflerinin turizmi tam açmak olduğunu açıkladı.

Çift PCR’lı ve çift aşılı açılmayı hedeflediklerini dile getiren Aktunç, “Normal açılıma girersek, bileklik uygulaması da ortadan kalkmış olacak… Pandemi otellerimiz ve karantina otellerimiz devam edecek. 36 tane pandemi oteli var, 8 otel kapalı devre sisteminde… Bunların dışında kalan oteller de normal turizme girecek” dedi.

MAYIS AYINDA OTELLERE, RESTORANCILARA, REHBERLERE VE ACENTELERE HİBE!

Aktunç, Mayıs ayı sonuna kadar otellere, acentelere, restorancılara ve rehberlere bir hibe verileceğini ifade ederek, “Akmasa da damlar…” sözlerini kullandı.

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