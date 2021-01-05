Turizmciler sinek avlıyor!

Deneyimli turizmci Ercan Turhan, turizmin içler acısı halini fotoğrafla anlattı ve oteldeki ofisinde sinek kovarla fotoğraf çekip durumunu paylaştı: “İş güç olmayınca yeni hobim sinek avlamak”

Pandemi süresince en büyük darbeyi alan ve hükümetlerden hiçbir destek görmeyen turizm sektörü, göz göre göre iflasın eşiğine sürüklenirken, turizmciler ise bu konuda yetkililere imalı göndermeler yapıyor.

Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği As Başkanı ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla turizmin içler acısı durumunu gözler önüne serdi.

Deneyimli turizmci Turhan, Merit Oteller Grubu’nun dün tüm otellerini kapatma kararı almasının ardından sessizliğe bürünen otelindeki ofisinden fotoğraf paylaştı.

Ercan Turhan, eline aldığı sinek raketiyle sosyal medya hesabından fotoğraf yayımladı ve bu fotoğrafa da “İş güç olmayınca yeni hobim sinek avlamak” şeklinde ileti yazdı.

Ercan Turhan’ın bu paylaşımının altına yüzlerce kişi üzüntülerini paylaştı.



