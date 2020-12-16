Turizmciler denetimli turist akışı istiyor

Turizm ve paydaş sektörlerden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda pandemi süreci ve ekonomi değerlendirildi, hükümetten beklentiler dile getirildi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin (KTOB) çağrısıyla düzenlenen “Acil Durum Bilgilendirme Toplantısı” bugün öğleden sonra Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yapıldı.

Toplantıya, KTOB, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB), Casino İşletmecileri Birliği (CİB) başkanları ve çalışan temsilcileri katıldı.

Başkanların söz aldığı basın toplantısında KKTC’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü Mart ayından bu yana yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar konuşuldu. “2020” kayıp yıl olarak değerlendirilirken, 2021’nin de böyle olmaması için yapılması gerekenler ve yetkililerden beklentiler dile getirildi.

Hükümetin alacağı her kararın turizme ve sektörlere bir maliyeti olduğuna işaret eden sektör temsilcileri, “Hepimiz aynı gemideyiz, gemi su almaya başlarsa hepimiz boğulacağız” diyerek, “kapıyı açın herkes gelsin” talepleri olmadığını ancak gerekli önlemler alınıp, denetimlerin aksatılmaması gerektiğine işaret etti.