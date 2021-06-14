"Turizm sektörü kısa sürede aşılanacak"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm sektörünün aşılanması için “düğmeye basıldığını”, kısa süre içerisinde tüm sektörün aşılanacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ekonomisi için en önemli sektörlerden olan turizm sektörünün aşılanması ile, sektörde çalışan turizm çalışanlarının daha huzurlu ve daha güvenli şekilde çalışabileceğini anlatan Ataoğlu, pandemi ile mücadelede aşının öneminin yüksek olduğunu söyledi.

Bakan Ataoğlu, bakanlık olarak listelerin Sağlık Bakanlığı’na iletileceğini, aşılanmanın en kısa sürede başlayarak Haziran sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Temmuz ayında düşünülen PCR ile girişler için bu adımın yerinde olduğunu dile getiren Ataoğlu, sektörün bu sezonu kaybetmemesi için çalıştıklarını kaydetti.

Ülkede aşılanmanın hızla devam ettiğini de anlatan Ataoğlu, “bu zor süreçte her zaman olduğu gibi yine yanımızda bulunan Anavatan Türkiye’ye gönderdiği aşılar için teşekkür ediyoruz” dedi.