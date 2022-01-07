Turizm gelirlerinde dibe vurduk

Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun: “Güney 2 milyon turist ağırladı; 2 milyar dolar kasasına koydu, Türkiye 25 milyon turist ağırladı; 20 milyar doları kasasına koydu. Biz ise 160 milyon gelir elde ettik”



Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, turizmde 2020 yılının mali tablosunu açıkladı.

Pandeminin gölgesinde geçirilen turizm dönemlerinde, turizmcilere hiçbir kolaylık sağlanmadığından yakınan Tolun, verilen vaatlerin de hiçbirinin yerine getirilmediğini söyledi.

“Biz para istemedik, yalnızca önümüzü açın dedik” diyen Tolun, ülkede turizme tamamen sırt dönüldüğünden bahsetti.

Ülkeye geliş şartlarını da değerlendiren Tolun, Güney Kıbrıs’ın çift aşılılardan başka bir şart istemediğini, Türkiye’nin aşının yanında bir tek PCR istediğini dile getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise talep ve isteklerin sürekli değiştiğini ve kafa karışıklığa neden olduğunu belirtti.

2020 yılının turizm tablosunu da paylaşan Tolun; “Güney 2 milyon turist ağırladı; 2 milyar dolar kasasına koydu, Türkiye 25 milyon turist ağırladı; 20 milyar doları kasasına koydu. Biz ise 160 milyon gelir elde ettik” dedi.



