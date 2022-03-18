Sammy's Hotel yeni sezona hazır

Yeni sezona tüm hazırlıklarını tamamlayıp hızlı bir giriş yapmak isteyen Sammy's Hotel, bu yıl düğün organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak

Girne’nin en prestijli butik hotellerinden Sammy's Hotel hız kesmeden kaliteli ve güler yüzlü personeli ile hizmet vermeye devam ediyor.Yeni sezona tüm hazırlıklarını tamamlayıp hızlı bir giriş yapmak isteyen Sammy's Hotel yetkilileri, konuklarına kaliteli en iyi hizmeti verme hedefiyle hareket ettiklerini vurguladılar.Sammy's Hotel Direktörü Nergis Mumcu ile yapılan görüşmede bu yıl düğün organizasyonlarına ev sahipliği yapılacağını ve bunun için gerekli çalışmaların yapıldığını bilgisini verdi.Yenilenen dizaynı ve personeli ile en iyi hizmeti vermek istediklerini belirten Hotel Müdürü İrfan Karahasan ise “Yerli ve yabancı turistlerin kendilerini rahat ve huzurlu hissedebilmeleri için tüm hazırlıkları tamamladık. Misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız” diye konuştu.