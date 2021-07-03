Riverside Hotel yaza bomba gibi girdi

Ülkemizin turistik bölgelerinden Alsancak’ta bulunan güzel otellerimizden biri olan Riverside Garden Resort Otel pandemi süreci sonrasında yapılan açılımlarla birlikte 1 Temmuz itibariyle kapılarını misafirlerine açtı.Aile dostu bir otel olarak hizmet veren Riverside Garden Resort Otel özellikle çocuklara yönelik hem eğlendirici hem de geliştirici havuz etkinlikleriyle bu yaz misafirlerine hizmet vermeye başladı.Riverside Hotel Müdür İnanç Özbirim tarafından yapılan açıklamada “Havuzda çocuklarımızı eğlendirici geliştirici aktivitelerimizle Psikomotor sosyal gelişimi sağlayacak. Çocuklarımız hem eğlenecek hem gelişecek.” dedi.Diğer aktivitelerle ilgili de bilgi veren Özbirim “Salı ve Perşembe 11.00-13.00 Süleyman hocamızla(50 TL) Cumartesi 16-18.00 Tuğba hocamızla(50 TL) ve Cuma 11-12.00 La Fontaine Tiyatro Atölyesi Kukla Gösterisi(50 TL) bulunmakta” dedi.LA FONTAİNE TİYATRO ATÖLYESİ VE RİVERSİDE HOTELİnanaç Özbirim La Fontaine Tiyatro Atölyesi hakkında da biraz bilgi vererek “Picasso, ‘herzaman çocuklar gibi resim yapmak isterdim" der. Bu yüzden çocukların karşısına tiyatro oyuncusu olarak çıkmak çok zordur. Hanife Tayyareci bu konuda yeterli birikime sahip olan az sayıda tiyatro sanatçısından biridir. Yetişkinler hayal dünyasında birer kaya balığıyken çocuklar birer balinadır” diye konuştu.Yaratıcı drama ve doğaçlama atölyelerinin her cuma saat 10:00 da yapılacağını ve aylık ücretin ise 200 TL olduğunu belirten Özbirim günübirlik aktivitelere katılımın da mümkün olduğunu, ayrıca havuz ve Alakart Restoranın da günübirlik kullanılabileceğini belirtti.