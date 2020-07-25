Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor

Gazimağusa’nın incisi Arkın Palm Beach Hotel’de Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlere harfiyen uyuluyor.

Temmuz ayı itibariyle misafirlerine kapılarını açan Arkın Palm Beach Hotel’de özellikle açık büfe yemek alımlarında gerek çalışanlar gerekse misafirlerin hem maske hem de eldiven takarak yemek aldıkları gözlemlendi.

Dünyada ve ülkemizde vaka sayılarının artması nedeniyle virüse karşı uyulması gereken önlemleri uygulamaya özen gösteren Hotel çalışanları misafirlerinde beğenisini topluyor.

