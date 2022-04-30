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Otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 61

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Otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 61

 
Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, bayram süresince ülkedeki otellerde büyük tesislerin doluluk oranının %71, küçük tesislerdeki doluluk oranının ise %51 olduğunu açıkladı. 
Ortalama doluluk oranının %61 civarında olacağı görüşünü paylaşan Çağıner, toplam 108 üye otelin 15’inde bayram boyunca %100 doluluk yaşanılmasının beklendiğini kaydetti.
Çağıner’in yazılı açıklaması şöyle:
“Bayram süresince KITOB'a üye otelimizin doluluk oranları aşağıdaki şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir;
Bayram süresince beş yıldızlı büyük tesislerin dolulukları %71 , Küçük otellerin dolulukları ise %51 düzeylerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ortalama doluluk %61 civarında olacağı düşünülmektedir.
Toplam 108 üye otelimizin 15 inde bayram boyunca %100 doluluk yaşanması beklenmektedir.
Bunun yanında 27 tesisimizin bayram dolulukları ise %60-%99 oranları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.
 
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