Otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 61





Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, bayram süresince ülkedeki otellerde büyük tesislerin doluluk oranının %71, küçük tesislerdeki doluluk oranının ise %51 olduğunu açıkladı.

Ortalama doluluk oranının %61 civarında olacağı görüşünü paylaşan Çağıner, toplam 108 üye otelin 15’inde bayram boyunca %100 doluluk yaşanılmasının beklendiğini kaydetti.

Çağıner’in yazılı açıklaması şöyle:

“Bayram süresince KITOB'a üye otelimizin doluluk oranları aşağıdaki şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir;

Bayram süresince beş yıldızlı büyük tesislerin dolulukları %71 , Küçük otellerin dolulukları ise %51 düzeylerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ortalama doluluk %61 civarında olacağı düşünülmektedir.

Toplam 108 üye otelimizin 15 inde bayram boyunca %100 doluluk yaşanması beklenmektedir.

Bunun yanında 27 tesisimizin bayram dolulukları ise %60-%99 oranları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.

