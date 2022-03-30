Ölüdeniz Gezilecek En İyi 5 Yer

*Hap Niteliğinde Bilgiler Fethiye‘nin şirin kasabası Ölüdeniz, şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Fethiye‘nin şirin kasabası Ölüdeniz, şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yalnızca Türkiye‘nin değil aynı zamanda Avrupa‘nın da en ünlü tatil rotasından biri olup Blue Lagoon ismiyle de anılır. Denizinin güzelliği ile ön planda olan beldedeki Ölüdeniz Plajı dünyadaki en çok fotoğrafı çekilen yerlerden biri olup dünyanın en iyi yamaç paraşütü şartlarına sahip popüler bir nokta olan Babadağ’ın yamacında yapılmaktadır.

Kaç günde gezilir; 2-3 günde gezebilirsiniz.

Ziyaret edilebilecek en uygun zaman; Akdeniz ikliminin hakim görüldüğü Ölüdeniz’de yaz ayları oldukça sıcak kış ayları ise ılık geçmektedir. Mayıs ayından itibaren havaların ısınmasıyla birlikte sezonda açılmaktadır.

Müze kartarı; Türkiye’nin çoğu ilinde geçerli olan ve ücretsiz giriş yapabilmenizi sağlayan Müzekart ile Ölüdeniz’de yer alan müzeleri ve turistik yerleri ziyaret edebilirsiniz.





Ne Yenir; Bulgurlu Domates Aşı, Arabaşı, Et Kapama, Leğen Böreği ve Döndürme.







1-Kayaköy

Burası Neresi? Likya Uygarlığı’nın yerleşim yeri üzerine kurulmuş bir Rum köyü olan Kayaköy, köy olmanın ötesinde bir zamanlar 25 bin kişilik nüfusa sahip ticaret hayatı gelişmiş bir kentmiş aslında. 1923’de gerçekleşen nüfus mübadelesinin ardından kasabadaki Rumlar Yunanistan‘a gönderilmiştir.

Selanik çevresinden gelen Türkler buradaki evlerden yaşamak istemediği için sadece birkaç ev dışında herkes sahip oldukları evleri devlete geri vermişler ve farklı yerlere göç etmişlerdir. Birtakım grup ise yeni bir köy kurarak yine bu topraklarda yaşamaya devam etmişler.

Peki Kayaköy’e ne olmuş derseniz. Bu bölge olduğu gibi koruma altına alınmış olup, eski ismiyle Levissi olarak bilinmektedir. Kimse gelip buraya yerleşmemiş bu sebeple ismi hayalet kent olarak kalmıştır.

Kaçırmayın! Yeme içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çeşitli işletmeler bulunuyor. Kadınlar evlerin önünde gözleme yapıp satıyorlar. Esmer un kullanılarak yapılan gözlemeler; ıspanak, peynir, maydanozdan yapılıyor olup oldukça lezzetlidir. Kendin pişir konseptine sahip restoranlar da mevcut.









2-Hisarönü

Burası Neresi? Ölüdeniz’de çam ormanları arasında konumlanmış; alışveriş,gece hayatı ve yeme içme noktalarının bolca yer aldığı bölge olan Hisarönü, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktadır. Yaz dönemlerinde yerli yabancı birçok turisti kendine çeken beldede İngiliz turistlere sıkla rastlamanız mümkün.

Neden Gitmeliyim? Özellikle renkli gece hayatına sahip bölgede; uzun caddelerinde yürüyebilir, yöreye özgü satışların gerçekleştirildiği dükkanlarda alışveriş yapabilir, birbirinden farklı damak lezzetlerinin sunulduğu restoranlarda karnınızı doyurabilirsiniz.

Sabahları çok yoğunluk olmuyor ancak akşama doğru insan sayısı artıyor olup hem alışveriş hemde restoran alternatifleri bulunuyor. Konaklamak seçenekleri arasında yerini alan bir bölge olup otel, tatil köyü ve pansiyon hizmetleri verilmektedir. Ayrıca bir diğer güzel yanı da Ölüdeniz ve Belcekız Koyları’na yakın olmasıdır. Fethiye’den kalkan dolmuşlar ile ulaşım sağlanabilir.









-Plaj Ve Koylar

3-Gemile Adası ve Koyu

Burası Neresi? 240-41 yıllarında olan deprem sonucunda kıyıdaki kalıntıların birçoğu sulara gömülmüştür. Ancak kalıntıları görmek mümkün. Gemile Adası, kendisiyle aynı ismi taşıyan koy ve plaj tam karşısında yer alıyor olup eski ismi Aya Nicola’ydı.

Burada bulunan kilise kalıntılarının tarihi Bizans ve erken Hristiyanlık Dönemi’ne dayanmaktadır. Kiliseden çok fazla bir şey kalmamıştır ancak freskleri günümüze kadar gelebilmiştir. 7. yüzyılda Arap istilası sonucu terk edilmiş.

Burası Neresi? Bizans Dönemi’nde M.S. 5. yüzyılda önemli bir dini merkezi olan Aya Nikola Adası, Hristiyanların hac ibadetlerini gerçekleştirmek amacıyla Kudüs‘e giderken uğradıkları yerler arasında bulunuyor. Denizciler içinde oldukça önemli yer olup seferlere çıkmadan önce dua ederlermiş.

Adanın karşısında bulunan koy ve plajı zeytin ve çam ağaçlarıyla çevrelenmiş yalnızca yüzmek için değil piknikçilerin de tercih noktaları arasında. Etrafında bulunan Soğuksu, Beştaşlar, Kısık Koyu-mağarası ve Afkule’yi gezebilirsiniz.

Ulaşım; Fethiye- Hisarönü-Kayaköy yolu üzerinden buraya karayoluyla ulaşabilirsiniz. Dilerseniz de Kayaköy’den yalnızca 6 kilometre uzaklıkta bulunan koya yürüyerek de gelebilirsiniz. Deniz yolu üzerinden ise mavi yolculuk tekneleri sıkla uğramaktadır.





4-Belcekız Plajı

Burası Neresi? Ölüdeniz’de yapılan koy turlarının başlangıç noktası Belcekız, bu özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Burada yapabileceğiniz çeşitli su aktiviteleri mevcuttur. Belcekız Plajı burada gidilmesi gereken yerlerden biri diyebilirim. Ancak dalgalı ve bir anda derinleşen suyuna dikkat etmeniz gerekiyor.

Kalabalıktan çok hoşlanmıyorsanız sabah saatlerinde buraya gelebilirsiniz. Hem daha az olacaktır. Up uzun bir plaja sahip olan Belcekız, yamaç paraşütü için de oldukça elverişlidir. İçerisinde çok sayıda işletme hizmet vermektedir. Plaj ücretsiz ancak şemsiye ve şezlong için 15 TL ödemeniz gerekiyor.

Burası hakkında anlatılan bir efsaneye göre; çok önceden karadan içme suyu almak için gelen tekneler arasında bir kaptanın oğlu Belcekız adındaki kıza aşık olmuştur. Her gün su almak için buraya gelir ve kızı görürmüş. Fırtınanın olduğu bir gün genç tekneden düşerek ölür ve bunu duyan kız ise denize atlayarak intihar eder. Bu olaydan sonra denizin isemine Ölüdeniz, plajın ismine de Belcekız denmiştir.





5-Kelebekler Vadisi Plajı

Burası Neresi? Son derece temiz ve berrak su, çok soğuk olduğunu söyleyebilirim. Fakat su o kadar güzel ki bir süre sonra soğukluğu unutup yalnızca suyun tadını çıkartmaya odaklanıyorsunuz ki vız geliyor adeta. Denizin gittikçe derinleştiğini belirtmem gerek eğer iyi derecede yüzme bilmiyorsanız bilmeniz de fayda var. Doğa harikası içerisinde yüzme deneyimi yaşamak istiyorsanız burayı mutlaka tercih etmelisiniz.





Şövalye Adası

Burası Neresi? İsmi Rodos Şövalyelerinden gelen adada yerleşim birimi kurarak bir üs haline getirmişlerdir. Yıllar boyu birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Şövalye Adası, Likyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Haçlı Şövalyeleri ve Osmanlılar’ın savunma kaleleri olmuştur.

Ada da şövalyeler tarafından 15. yüzyılda yapılmış kalede, uzun bir dönem boyunca hüküm sürmüşlerdir. Sonrasında Romalılar tarafından da kullanılan kalenin surları ve sarnıçlar günümüze kadar ulaşabilmiş.

Neden Gitmeliyiz? Muhteşem doğal güzelliğe sahip adanın Fethiye Adası ya da Megri Adası olarak farklı isimleri vardır. Duyarsanız şaşırmayın. Bölgede en çok ilgi gösterilen yerlerden biri olup, 1. derece dit alanı olarak koruma altındadır. Yazlık ev, otel, restoran, ve piknik gibi alanlar mevcuttur.







