Mimoza’da eğlence hız kesmiyor

Zevkle döşenmiş odaları, sıcak ve özenli hizmet anlayışı ile çağdaş bir atmosferi ve çok yönlü işlevselliği ince bir zevkle harmanlayan Mimoza Hotel, bayram tatili boyunca müşterilerine unutulmaz bir eğlence yaşattı.Rahatlatan bir konfor ve gerçek bir huzur arayanlara “kendi olma lüksünü” yaşatmak hedefiyle tasarlanan Mimoza Hotel; denize sıfır konumu, dekoru ve eksiksiz servisi ile konuklarına eşsiz bir tatil deneyimi yaşatmayı sürdürüyor.Mimoza Hotel Bayram Tatili boyunca İnci Moreket, Pelin Ayrın, Mehmet Ali Yurtışığı ile Ahmet Kaya gecesi, Summer Kids etkinliği ve Pazar Fırsatı ile konuklarına gerçek bir tatil keyfi yaşattı.Kusursuz hizmet tutkusuyla çalışan büyük bir aile olduklarını dile getiren Mimoza Hotel Genel Müdürü Hüseyin Soyer, görkemli hayalleri takım ruhuyla gerçeğe dönüştürdüklerini dile getirdi. Her gün yeni bilgiler ve deneyimler kazanmanın peşinde koştuklarını belirten Soyer, “bizimle paylaşılan bilgileri korumaya, etik kurallara, kanunlara ve prosedürlere uymaya kusursuz bir özenle yaklaşırız” ifadelerini kullandı.Her anlamda yaratıcı ve yenilikçi olduklarının altını çizen Soyer, Eylül sonuna kadar Mimoza Hotel’de etkinliklere devam edeceklerini belirtti. Lha