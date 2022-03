Mimoza Beach Hotel yenilikleri ile yazı karşılıyor

Mimoza Beach Hotel’de bu yıl zengin açık büfe konsepti ile ve tüm gün açık olan Pool à la Carte restoranıyla yeme-içme keyfini dolu dolu yaşamanızı sağlayacak. Otelde konaklayan veya günübirlik misafirlerine birbirinden zengin ürünleri, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, ara atıştırmalıkları, kaliteli servisi ve uygun fiyat avantajı ile sunuyor

Mimoza Beach Hotel, Gazimağusa’nın en güzel koyunda tatil keyfini yaşamanız için hazırlanıyor. Yaz mevsiminin bütün güzelliklerini bir arada sunan Mimoza Beach Hotel; havuz, güneş ve masmavi berrak denizi eşliğinde, yaza özel açık büfe menüsü ve eğlence dolu geceleri ile yazı karşılıyor

Kuzey Kıbrıs’ın en güzel sahillerinden birinde denize sıfır konumuyla misafirlerine unutulmaz deneyimler sunan Mimoza Beach Hotel, 3 Suit odası, 38 adet iki kişilik ve tek kişilik “French bed” yataklı ve 6 adet iki ayrı yataklı “Twin Room” özelliklerinde üç farklı konsept ile tasarlanmış odalarında ailenizle, sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Sizin için düşünülüp tasarlanmış odalarda her anı özel hissetmeniz sağlanıyor.

Adanın temiz ve güzel sahillerinden biri ile kucaklaşan ve size mavi ile yeşilin her tonunu sunan Mimoza Beach Hotel, konforu ve huzuru doya doya yaşayacağınız yaz tatilinize, en güzel seçenekleriyle hazır.

Eğlence ve huzuru bir arada bulabileceğiniz Mimoza Beach Hotel’in otele sıfır plaj alanı, restoranı ve havuz barı, mini çocuk parkı, palmiyelerin gölgesinde geniş havuzu, lobi alanı ve her açıdan denizi gören konforlu odaları aileniz ve sevdiklerinizle muhteşem bir yaz keyfi yaşamanınızı sağlayacak.

Mimoza Beach Hotel bu yaza dopdolu giriyor

Mimoza Beach Hotel’de bu yıl zengin açık büfe konsepti ile ve tüm gün açık olan Pool à la Carte restoranıyla yeme-içme keyfini dolu dolu yaşamanızı sağlayacak. Otelde konaklayan veya günübirlik misafirlerine birbirinden zengin ürünleri, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, ara atıştırmalıkları, kaliteli servisi ve uygun fiyat avantajı ile sunuyor.

Serpme kahvaltı menüsü ile de özellikle haftasonları her zaman ilk tercih edilen otellerden biri olan Mimoza Beach Hotel, serpme kahvaltıda zenginleştirilmiş menüsüyle de sabah kahvaltıların vazgeçilmezi olacak. Deniz esintisi, güneş ve havuz kombinasyonu ile güzel bir sabah keyfi sizleri bekliyor.

Ayrıca eğlence ve canlı müzik etkinliklerinin düzenleneceği Mimoza Beach Hotel’de bayram, düğün, doğum günleri, nişan gibi özel gün ve kutlamalara ev sahipliği yapılacak. 450 kişilik açık alan etkinlik kapasitesiyle müzik ve yeme-içme dahil seçeneklerle özel paketler sunulacak.

Bayram tatillerinde ve haftasonu yerel sanatçıların konserlerini izleyecebileceğiniz otelde, müzik ve dans etkinleri ile eğlenceyi doya doya yaşayabileceksiniz.

Mimoza Beach Hotel Otel Müdürü Oytun Çorba, yeni sezona hazırlanan Mimoza’da neler olacak ? Misafirleri nasıl bir yaz mevsimi bekliyor? Hakkında bilgiler aktardı;

“ Mağusa’nın en dikkat çeken sahillerinden birinde konumlanan otelimiz , 47 oda 94 yatak kapasitesiyle hizmet verirken, özel plajı, dış alan dinlenme alanları, 24 saat servis sunan Pool à la Carte restoranı, havuzu, havuz barı, açık büfe kahvaltısıyla kısa ve uzun dönem konaklamalar için ideal bir tatil imkanını misafirlerine sunuyor. Bu bölgede yerli ve yabancı misafirlerimizin tercih ettiği bir otel olmak bizleri çok memnun ediyor. Pandeminin ve tedbirlerin hafiflemesi ile de turistlerin adamıza gelişleri hızlandı. Özellikle yabancı misafir grupların erken rezervasyon seçeneğini kullanarak rezervasyonları ile yaz sezonu takvimlerimiz neredeyse dolmak üzere. Yerli misafirlerimiz ise özellikle geçtiğimiz sezonlarda meşhur serpme kahvaltılarımıza, haftasonu müzikli etkinliklerimize çok rağbet etmişlerdi bu sene de onları için konaklamayı da dahil edebilecekleri orta ve kısa dönem tatilleri için çok iyi hazırlandık.

Bunlardan biri serpme kahvaltı menümüzü zenginleştirerek açık büfe konseptine geçmemiz olacak. Ana restoranda öğle ve akşam yemeği, 24 saat servis verecek Pool à la Carte restoranımızda yaz sezonu için özel olarak hazırlanan spesiyaller, serinletici tatlar, yaza özel içecek seçenekleri de Pool Bar’ın menüsünde yer alacak. Haftasonlarında öğleden sonra DJ performansı da havuz keyfini eğlenceye dönüştürecek.

Ayrıca öncelikli olarak bayram tatillerinde olmak üzere hafta sonları yerel sanatçılarımızın, güzel sesleri ve yorumları ile yaz akşamlarına renk katacaklar. Bunun yanında çeşitli konseptlerde müzik ve dans etkinliklerimiz de olacak.” dedi.

Masmavi denizi, tarihi çevre turları ve keşfetmek için gezilip görülecek mekanların yer aldığı Mağusa'nın en gözde tatil otellerinden biri olacak Mimoza Beach Hotel huzurun yanında eğlencenin, farklı lezzetleriyle yeme-içmenin ve etkinlerin buluşacağı tatillerinize renk katacak yenilikleri ile yaza hazır.