Marmaris'teGezilecek Yerler

*Hap Niteliğinde Bilgiler Şehir hakkında; Ege Denizi ile Akdeniz’in kesiştiği noktada yer alan liman kenti Marmaris, Muğla’ya bağlı küçük bir kasabadır.





Şehir hakkında; Ege Denizi ile Akdeniz’in kesiştiği noktada yer alan liman kenti Marmaris, Muğla’ya bağlı küçük bir kasabadır. Dünyanın her noktasından yılda 4 milyon ziyaretçiyi ağırlayan turistik yerin nüfusu 91 bin 871 kişidir. Marmaris gece hayatı ile popüler olup gece ve gündüz sizi eğlendirmekte epey iddialı.

Kaç günde gezilir; 2-3 günde rahat rahat gezebilirsiniz.

Ziyaret edebileceğiniz en iyi zaman; Yazları sıcak kışları ise ılık geçen Marmaris yılın her ayında ziyaret edilmeye elverişlidir. Ancak yaz tatili yapmak için Nisan-Ekim ayları tercih edilebilir. Yalnız Temmuz ve Ağustos aylarının en yoğun olduğunu da hatırlatmak isterim.

Müze Kartları: Marmaris’teki müzeleri gezebilmek için Türkiye’nin hemen her şehrinde, birçok müzede geçerli olan ”Müzekart”ı kullanabilirsiniz.

Havalimanı/Merkez Ulaşım: Marmaris’e havayolu ile ulaşım Dalaman Havalimanı ile sağlanıyor.

Yapmadan dönmeyin! Marmaris’in gizli cenneti olan koylarını görmek için mutlaka Marmaris’de mavi tur tekne turuna çıkmanız gerektiğini düşünüyorum. Her gün sahilden hareketle koy koy gezip tatilin tadını doyasıya çıkabilirsiniz.



Ne Yenir: Börülce Ekşilemesi, Karışık Ot Salatası ve Döş Dolması.









Eski Çarşı







Burası Neresi? Küçük tatil beldesi Marmaris’e geldiğiniz takdirde hem kendinize hem de sevdiğiniz insanlara bu güzel yerin anısına hatıra almak isterseniz İstanbul’un Kapalı Çarşısı’nın mimari tasarımın etkilenerek inşa edilen Eski Çarşı’ya yolunuzun düşmemesi olası değil.

Neden Gitmeliyim? Tarihi Eski Çarşı’da birkaç saat keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ancak pazarda taklit ürünlerin hayli fazla olduğunu ve fiyatların oldukça pahalı olduğunu söylememiz gerek. Gene de çabalarsanız özel ürünler satan dükkanlara rastlamanız mümkün.

Kaçırmayın! Otantik ve yöresel ürünler satan dükkanların önünde oluşan kalabalığa katılarak tadımlar yapabilirsiniz. Buraya gelmişken turunç reçeli ve meşhur Marmaris balını almadan dönmeyin!





Marmaris Kalesi ve Müzesi

Burası Neresi? M.Ö. 1044 senesinde İyonlar tarafından inşa edildiğine ve daha sonrasında Büyük İskender tarafından yenilendiğine dair bir inanış öyküsü bulunmaktadır. 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman dönemi içerisinde Rodos seferlerinden önce yenilenerek genişletilmiştir. Ancak I. Dünya Savaşı esnasında Fransız donanması tarafından top atılan kale oldukça büyük hasar almıştır. Bu sebeple 1990’larda yeniden restore edilmiş.

Neden Gitmeliyim? İçerisinde 2 adet arkeoloji galerisi ve bir tane de etnografya galerisi yer alır. Kalenin geri kalan kısımları sanat galerileri ve depo olarak kullanılmaktadır. Arkeoloji bölümünde; Helenistik, Roma ve Bizans döneminden kalma parçalar ile Knidos, Hisarönü ve Burgaz bölgelerinde yapılan kazılarda bulunan çömlek ve camdan yapılma eşyalar, sikke ve süs eşyaları sergilenmektedir.

Etnografya kısmında ise; Osmanlı dönemine ait dokuma işleri, kilim, mobilya, bakır mutfak gereçleri, silahlar ve süs eşyaları ziyaretçilere sunulmaktadır.

Kaçırmayın! Marmaris Kalesi, şehir merkezinde yer alıyor olup gezilmesi gereken noktalar arasında popülerliğini korumaktadır. Marmaris’in en güzel manzarasına sahip olan kaleye çıkarak fotoğraf çekmeyi unutmayın!









Halıcı Ahmet Urkay Müzesi

Burası Neresi? Sahibi ve kurucusu Ahmet Urkay’dan adını alıp 2005 yılında açılan müzede, M.Ö 3000 tarihinden itibaren çeşitli dönem eserleri sergileniyor. Arkeoloji ve etnografya bölümü olarak ikiye ayrılıyor olup özellikle etnografya kısmı oldukça zengin eserler içermektedir.

Neden Gitmeliyim? El işlemeli giysilerin yanı sıra seramik, bakır mutfak eşyaları, zil, çan, Osmanlı‘ya ait tüfek ve kılıç, saat, terazi, gramofonlar gibi eşyalar sergilenmektedir. M.Ö 3000 yılından beri Helenistik, Roma, Bizans dönemlerine ait taş, cam ve bronz eserler de sergiler arasında yerini almaktadır.





Günnücek (Marmaris Milli Parkı)

Burası Neresi? Akdeniz ve Ege arasındaki geçişte, Muğla’nın il sınırında yer almaktadır. 1996 yılında milli park edilmiş olup, halk arasında günnük ağacı adıyla anıldığı için ismi bu şekilde kalmıştır. Marmaris’e 2 km uzaklıkta konumlanan parkın günlük ziyaret edilme kapasitesi 3 bin kişidir.

Kendine özgü orman topluluğuyla meşhur olan bölgede yetişen Sığla ağacının yağından ilaç ve parfümeri sanayisinde kullanılmaktadır. Hem deniz hem de ormanlık alanı içeren parkın korunması biyoçeşitlilik açısından oldukça mühimdir.

Kaçırmayın! Parkın içerisinde; 50 farklı türde kuş, yaban domuzu ve eşeği, sincaplar gibi çeşitli hayvan türleri yaşamlarını devam ettirmektedir. Antik Phykos Kenti, Amos Kent kalıntıları, el değmemiş kıyılar, zengin bitki örtüsüne sahip Cennet Adası, piknik ve kamp alanları mevcut olan Günnücek, yürüyüş yapıp deşarj olmak için birebir bir ortam sunar.





Turgut Şelalesi

Burası Neresi? Turgut Köyü’nün içinde dört metrelik yüksekten akan Turgut Şelalesi, yazın dahi serin olan bölgede yalnızca bir tane değil pek çok farklı şelale bulunuyor. Buz gibi suyu ve yemyeşil doğası ile ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen şelale her mevsim ziyaret etmeniz için uygun.

Kaçırmayın! Turgut’a gelirseniz halı satan dükkanlara uğrayıp canlı canlı dokunan halıların nasıl yapıldığını izleyebilir ve hatta satın alabilirsiniz. Burada bulunan restoranlarda alabalık yemeden dönmeyin derim!







İçmeler Plajı

Burası Neresi? Merkeze yakınlığı sebebiyle çok fazla tercih edilen İçmeler Plajı Marmaris merkeze sadece 8 km uzaklıkta. Denizin berraklığı ve dinginliğiyle birlikte güzel bir deniz keyfi yapabilirsiniz. Plajın içindeki tesislerde yeme-içme durumunuz olduğunda şezlong ve şemsiyelere para ödemiyorsunuz. Tabi dilerseniz sadece havlunuzu omzunuza atıp da gelebilirsiniz.







Turunç Plajı

Burası Neresi? Yeşil ile mavinin muhteşem uyumunu yakalayabileceğiniz yerlerden bir tanesi de Turunç Plajı. Marmaris’in Turunç bölgesinde yer alan plaj mavi bayraklı denizlerimizden biri. Dalış için de çok fazla tercih edilen plajda yemyeşil doğasının tadını çıkarabilir, masmavi sularında dalış keyfi yapabilirsiniz.

Neden Gitmeliyim? Amos Antik Kenti’ne bir saatlik mesafede yer alan Turunç’tan kısa bir tarihi gezintiye çıkabilirsiniz. Doğa içerisinde kısa bir yürüyüş hem göreceklerinize hem de yorulacağınıza değecek cinsten.

Kaçırmayın! Plajda su sporları aktivitlerinden yararlanabilirsiniz. Her türlü ekipmanı kiralama ve bilenlerinden eğitim almanız mümkün. Kumluk, Çiftlik, Dalyan, İztuzu koy ve plajlarına tekne turlarına katılarak ulaşabilirsiniz.







Kızkumu Plajı

Burası Neresi? Orhaniye‘nin en popüleri Kızkumu Plajı olup, Marmaris geziniz sırasında muhakkak ki gitmenizi tavsiye ederim. Marmaris’e 30 km uzaklıkta konumlanan plaj, adını Bybassos Kralı’nın kızı için anlatılan hikayeden alıyor.

Hikayeye göre, korsanlardan kaçan kralın kızı güzel prenses denize doğru gider. Yüzme bilmeyen kız ceplerine aldığı kumları denize dökerek karşı kıyı şeridine geçmek ister ancak he kumu bitince hemde karanlık bastırınca oracıkta can verir. Bundan sonrada buranın ismi Kızkumu olarak adlandırılır. Tabi halk arasında inanılan bir hikaye sonuçta.

Bozburun yolu üzerinde yer alan plaj denizin ortasında bulunan 600 metrelik kum adacığıyla meşhur. Ayaklarınıza denizin ılık suyu çarparak yürümek size çok farklı bir deneyim yaşatabilir.







Kleopatra Plajı

Burası Neresi? Diğer adıyla Kleopatra Adası olarak bilinen yer, Marmaris’in 16 km açığında yer almaktadır. Sedir Adası berrak suyu, eşsiz kumu ve muhteşem doğasıyla Marmaris’te mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri.

Kleopatra adını, altın rengi özel kumsalından almış olup, anlatılanlara göre Kleopatra’nın burada yüzdüğüne inanılmaktadır. Adası her sene binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğramaktadır.

Neden Gitmeliyim? Roma dönemi eseri olan Cedrae Antik Kenti’nden kalan antik tiyatro alanı günümüzde oldukça iyi durumdadır. Burada, bölgenin epigrafları tarafından atletizm festivallerinin düzenlendiği düşünülmektedir. Bence gitmişken uğranıp görülmesinde fayda var.







Uzunyalı Plajı

Burası Neresi? Marmaris halk plajının bitiminden devam eden Uzunyalı plajı 10 km uzunluğunda geniş bir halk plajı. Giriş ücretinin bulunmadığı plajda şemsiye, şezlong gibi hizmetlerden ücret alınıyor. Marmaris merkezinden kalkan minibüslerle varabileceğiniz plaja ulaşım zorluğu yaşanmıyor.







Cennet Adası Koyu

Burası Neresi? Cennet Adası aslında Marmaris Koyu’na yakın bir yarımada. Denizinin eşsiz rengi ile cazibe merkezi olan koy gezi teknelerinin en çok uğradığı yer. Dalış için de çok tercih edilen Cennet Adası koyu adının karşılığını tam olarak veriyor. Tekneyle gidebileceğiniz Cennet Adası’na araçla gitmek isterseniz ise Yalancı Boğaz’a kadar gittikten sonra yayan devam etmeniz gerekiyor.





Kumlubük Koyu

Burası Neresi? Marmaris’in en güzel koylarından biri olan ve Marmaris merkeze 24 km uzaklıkta bulunan Kumlubük Koyu, berrak suyu ile ziyaretçilerine “hoş geldiniz” diyor. Kumlubük denmesinin yanı sıra kumsalı çakıllı olan plajda deniz ise masmavi ve tertemiz. Girişin ücretsiz olduğu koyda denizin tadını doyasıya çıkarabilir, su sporlarıyla gönlünüzce eğlenme fırsatını yakalayabilirsiniz.







Çiftlik Koyu

Burası Neresi? Ülkemizin nadide güzel köşelerinden olan Çiftlik Koyu, Marmaris ilçe merkezine 30 km uzaklıktaki çiftlik koyunun tarihi M.Ö 1200 yıllarına kadar dayanıyor. Etrafı tarihi kalıntılarla çevrili olan koy, tertemiz mavi suyu ve iri taneli kumuyla turistlerin ilgisini çekiyor. Sessiz sakin bir tatil yapmak istiyorsanız Çiftlik koyu’na mutlaka uğramalısınız.





Kaçırmayın! Koydaki kayalık yapısı sebebiyle dalışa oldukça elverişli olup yakınındaki Gebekse Koyu’da sıklıkla tercih edilmektedir. Ayrıca bu koyda eski bir kilisenin kalıntıları da mevcut gezmek isterseniz.







Bördübet Koyu

Burası Neresi? Marmaris – Datça yolu üzerinden giderken Gökova Körfezi yönüne gidildiğinde yaklaşık 8 km sonra ulaşabileceğiniz Bördübet Koyu Marmaris’in en sakin koylarından diyebiliriz. Doğasını korumaya adamış tek bir camping işletmesinin bulunduğu koyda 1 km uzunluğunda plajı ve 600 metrelik deresi bulunuyor. İster tekne, ister araçla gelebileceğiniz koyda ormanın sessizliğinin ve denizin dinginliğinin tadını çıkarabilirsiniz.







Fosforlu Mağara

Burası Neresi? Marmaris’in Cennet Adası üzerinde bulunan Fosforlu Mağara turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan. Denizin renginin mağara yansımasıyla oluşan fosfor renginden dolayı fosforlu denilen mağaraya kara bağlantısı olmasına rağmen karadan ulaşım yok. Marmaris’in çeşitli noktalarından kalkan tekne turlarıyla gelebilir ve turkuaz renkli denizin keyfini çıkarabilirsiniz.







Marmaris Dolphinarium

Burası Neresi? 2012 yılında açılan Marmaris Dolphinarium, İçmeler ile Marmaris’i birbirine bağlayan deniz kıyısında yer alır. Avrupa‘nın en büyük Dolphinarium’larından biri olup, yunusların denizde yüzmek özgürce yüzmesi için müthiş bir yerdir.

Neden Gitmeliyim? Yunuslarla yüzme programı iki çeşittir. İsteyenler bir gruba katılarak, isteyenler ise çift olarak iki kişi birlikte yunuslarla yüzebilme şansına sahiptir. Gruplar maksimum 6-8 kişi olurken yunuslarla yaklaşık 30 dakikalık bir yüzme seansı gerçekleşiyor. Çift olarak yüzecek katılımcılar için yunuslarla yüzme seansı yaklaşık 15 dakika sürmektedir.





Gece Hayatı







Türkiye’de yaz tatillerinin en popüler merkezlerinden biri olan Marmaris, gece hayatıyla da Ege’nin gözdelerinden biri olmayı başarıyor. Eğlence dolu, renkli ve bir o kadar hareketli Marmaris gece hayatı ve farklı konseptlerle hizmet veren eğlence mekanlar bulunmaktadır.



*Şehiriçi Ulaşım

Marmaris, Armutalan, Beldibi ve İçmeler arasında yaz aylarında saat 02:00’a kadar çalışan düzenli dolmuş ve otobüs seferleri bulunmaktadır. Yakın beldelere ve şehirlere de Marmaris otogarından kalkan otobüs ve minibüs kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.





