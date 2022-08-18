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“KKTC’ye yoğun bir yabancı turist akışı sağlayacağız”

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Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2023 itibarı ile çok yoğun bir yabancı turist akışını Türkiye üzerinden KKTC’ye sağlayacağız” diye konuştu

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“KKTC’ye yoğun bir yabancı turist akışı sağlayacağız”

KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri  Ersoy, Başbakan Yardımcısı Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu’nu ziyaret etti.
Ataoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin KKTC turizmine katkısının yadsınamaz olduğunu belirtti ve “Sizi kendi evinizde ağırlamak bizim için ayrı bir önem arz ediyor” dedi.
Türkiye Kültür ve Turizm  Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise sıcak karşılamadan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ersoy, geçmişte yaşananların tekerrür etmemesi ve hatırlanması için Barbarlık Müzesi'nin çok önemli olduğunu söyledi.
Kıbrıs Türk varlığının ve kültürünün Türkiye dışında da bilinmesini sağlamanın öncelikli hedeflerinin başında geldiğini ifade eden Ersoy, bu bağlamda iş birliklerini ihtiyaçlar doğrultusunda artırarak devam ettireceklerini de kaydetti..
Pandemi sırasında tüm dünyada turizm sektöründe küçülme yaşanırken Türkiye’de bunun daha az hissedildiğini belirten Bakan Ersoy, “Geçen sene yaptığımız çalışmalarla KKTC’nin yurtdışındaki turizm potansiyelinin tanıtımı açısından iki grubun entegrasyonunu sağlamıştık. İlk çalışmalar İngiltere’de başarı ile gerçekleştirdik. Yeni havalimanının da yakın bir gelecekte devreye girecek olmasıyla hem uluslararası hava köprüsünün tekrar oluşturulması hem de yabancı turist akışının sağlanması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2023 itibarı ile çok yoğun bir yabancı turist akışını Türkiye üzerinden KKTC’ye sağlayacağız” diye konuştu.
 
 
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