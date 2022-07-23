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KKTC’nin için Rusya ve İngilizce tanıtım filmi

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, ülkenin 6 ilçesini kültürü, tarihi, doğası ve sanatıyla tanıtmak amacıyla kısa tanıtım filmleri hazırlıyor.

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KKTC’nin için Rusya ve İngilizce tanıtım filmi
Lefke’den İskele’ye kadar, her ilçeyi gezip görüntüleyerek, bilgiler verip tanıtacak, İngilizce ve Rusça alt yazılı kısa tanıtım filmlerinin ilki Güzelyurt ilçesi için hazırlandı.
Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Türkçe hazırladıkları filmin İngilizce ve Rusça alt yazılı olacağını belirtti.
Dikkat çekici ve akılda kalıcı şekilde kurguladıkları 15 dakikalık tanıtım filminin, eğitim ve tanıtım amaçlı kullanılabileceğini ifade eden Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin yapımcılığını üstlendiği bu kısa filmlerle, ülke insanının aidiyet duygusunu canlandırmayı, topluma ülkesinin değerlerini hatırlatmayı ve Kıbrıs’ta yaşıyor olmanın kıymetini hissettirmeyi hedeflediklerini belirtti.
 
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