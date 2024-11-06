KKTC, Londra’da tanıtımda

Turizm Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs’ı görkemli bir stantla İngiltere’de düzenlenen “World Travel Market” fuarında tanıtmaya başladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, ülkemiz turizm sektörü ile birlikte yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında 5-7 Kasım 2024 tarihleri arasında İngiltere’de düzenlenen “World Travel Market”fuarına katıldı.

Kuzey Kıbrıs, dünya çapında turizm sektörünün önemli etkinliklerinden biri olan World Travel Market (WTM) 2024 fuarında tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenen ve dün açılışı yapılan WTM 2024’te, KKTC görkemli bir stantta sergileniyor.

Fuara Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’da katılarak turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Turizm sektörü temsilcileri de fuarda yer alırken, uluslararası turizm profesyonelleri ve yatırımcılarla iş birliği ve görüşmeleri yapma fırsatı buluyor.

Stantta, ziyaretçilere ülkenin tarihi mekanları, eşsiz plajları, doğal güzellikleri, ülke mutfağı ve geleneksel el sanatları hakkında detaylı bilgiler sunuluyor.

Fuar süresince KKTC standında çeşitli görsel sunumlar, broşürler ve tanıtım materyalleri ile birlikte ülkenin turistik değerleri vurgulanacak.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaptığı açıklamada, İngiltere Pazarında Kuzey Kıbrıs destinasyonunun ön plana çıkması için farklı tanıtımlar yaptıklarını ifade ederek, İngiltere pazarının önemine değindi.

Bakan Fikri Ataoğlu, fuarda yaptığı açıklamada, KKTC'nin turizm alanında daha fazla bilinirlik kazanmasının önemini vurgularken, özellikle İngiltere’den gelen turistlerin Kuzey Kıbrıs için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Ataoğlu, "İngiltere’den gelen turist sayısını artırmak ve Kuzey Kıbrıs’ın güzelliklerini daha fazla insanla buluşturmak adına World Travel Marketin çok uygun bir fuar olduğunu belirtti.

Ataoğlu, KKTC'nin turistik altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, dijital pazarlama araçları ile Kuzey Kıbrıs turizmini global alanda daha geniş kitlelere ulaştırma hedefinde olduklarını ifade etti.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde Kuzey Kıbrıs tanıtım filminin İngiliz televizyonları ve haber sitelerinde gösteriminin yapıldığına da değinen Ataoğlu, bu adımların meyvesini görmeyi beklediklerini söyledi.

İngiltere pazarı için yeni reklam ve tanıtım faaliyetleri de hazırladıklarını anlatan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’deki bilinilirliğini daha da artıracaklarını kaydetti.