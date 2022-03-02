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Kış turizmiyle 100 bin turist hedefi

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Bakan Ataoğlu, bu ay kış turizmi kapsamında, yıl sonuna kadar 100 bin turist getirmeyi hedeflediklerini belirtti

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Kış turizmiyle 100 bin turist hedefi

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,
turizmde hedeflediklerini anlattı.
Bu ay kış turizmini başlatacaklarını bildiren Ataoğlu, yaz aylarında ara verilerek yaz sonrasında yeniden başlayacak kış turizmi kapsamında yıl sonuna kadar 100 bin turist getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Mart ortasında yapacakları bir görüşme ile Rusya’dan turist getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ataoğlu, Azerbaycan’ın da hedef kitlenin arasında olduğunu belirtti.
Ataoğlu, turizm ile vatandaşın yüzünün tekrar gülmesine, üreticilerin ürünlerinin tüketilmesine olanak sağlamak istediklerini anlattı.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de istişare içinde olduklarını anlatan Ataoğlu, “Onların da katkıları ile reklamlarımızı da çıkma şansımız oluyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de televizyonda Kuzey Kıbrıs ile ilgili reklamlarımız oldu. Bunun olumlu dönüşlerinin olduğunu gözlemledik” diyerek, Türkiye’nin değişik illerindeki tanıtımlara da ciddi şekilde önem vereceklerini belirtti.
Turizm örgütlerinin ise paydaşları olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Biz paydaşlarımızla devamlı görüşüyoruz. Her zaman birlikte çalışıyoruz” dedi.
 
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