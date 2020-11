Kıbrıs'ın En Güzel 5 Oteli

Akdeniz'de yer alan en büyük adalardan biri olan Kıbrıs, turistik cazibesiyle dünyanın her köşesinden gelen turistler için harika bir tatil seçeneği oluyor. Gördüğü talebi karşılamak üzere tesis edilmiş harika otellere de ev sahipliği yapan Kıbrıs’ta bulunan en iyi otelleri tatil rotası olarak Kıbrıs’ı düşünen okuyucularımız için bir araya getirdik.Kıbrıs hakkında tüm konaklama tavsiyelerini Kıbrıs’ta nerede kalınır sayfasından görebilirsiniz.Concorde Luxury Resort & Casino & Convention & SPA, sahip olduğu konforlu olanaklarıyla konuklarına harika bir tatil deneyimi sunuyor. Farklı tiplerdeki odaların yanı sıra kumarhane, plaj, SPA, aquapark, spor sahaları, sinema, çocuk kulübü, plaj ve yüzme havuzları ile restoran ve barlar gibi birimleriyle de unutulmaz bir tatil geçirebileceğiniz otelin odalarında konforunuz için her ayrıntı düşünülmüş durumda.Yıl boyunca açık bulunan Rocks Hotel&Casino konuklarına Girne’nin kalbinde hizmet veriyor. Sahilde yer alan işletmenin konukları otelin manzaralı terası, yüzme havuzu, kumarhanesi ve birbirinden keyifli sosyal alanlarında hem eğlenip hem dinlenebiliyorlar. Eşsiz mönüleriyle dünya mutfağından lezzetler sunan restoranları, bar ve kafeleriyle yiyecek içecek hizmetlerinin eksiksiz sunan otelin ruhunuzu dinlendirecek bir de SPA alanı mevcut.Girne’de hem eğlence hem konfor arayışına yanıt verecek otellerden biri olan eğlenceyi ve konforu zirvede yaşatan Merit Royal Premium Hotel & Casino konuklarına lüks bir tatil ortamı sunuyor. Donanımlı SPA alanı, açık ve kapalı havuzlar, spor salonu, çocuk kulübü, restoran ve barlar, plaj bölümü gibi çok sayıda sosyal alanı olan otelin sinema odası ve oyun alanları da konukların eğlenebilmesi için hizmet veriyor.Kıbrıs'ın en güzel otellerinden biri olan Elexus Hotel Resort Casino hem aileler hem de eğlenmek isteyen gruplar tarafından tercih ediliyor. SPA merkezi, yüzme havuzları ve kongre salonu gibi donanımlarıyla ilgi çeken otel 822 odaya sahip. Denize sıfır konumdaki otelin konuk odalarında da tatilde aranabilecek tüm donanım hazırlanmış durumda.261 odalı Kaya Palazzo Resort Casino Kıbrıs, Girne’de yer alıyor. Tam Pansiyon Plus konseptinde hizmet veren işletme denize sıfır konumda bulunuyor. Kendi sahili ve iskelesi olan otelin yüzme havuzları, restoran ve barları ile SPA merkezi ve kumarhanesi de konukların güzel bir tatil geçirebilmelerine olanak sunuyor. Diğer Girne otelleri için https://neredekalinir.com/girnede-nerede-kalinir-bolgeler-ve-otel-tavsiyeleri/ sayfasına tıklayın.