“Kapalı devre” turizm faaliyetleri 12 Nisan'dan itibaren başlayacak"

Bakan Ataoğlu, 12 Nisan tarihinden itibaren, charter ve tarifeli seferleri kapsayan “kapalı devre” turizm faaliyetleri ile ilgili belirlenen kriter ve tedbirleri açıkladı. Buna göre, kapalı devre turizm faaliyetleri, charter ve tarifeli seferler için geçerli olacak ve ülkeye girecek turistlerin, çift negatif PCR sonucunu ibraz edecek. KKTC’ye gelecek olan turistler, konaklama tesisleri dışına çıkmayacak, ayrıca turizm konaklama tesisleri çalışanları da, tesis dışına çıkmayacak, çalışan dışında turizm konaklama tesisine dışarıdan giriş yapılmayacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Üst Kurulu ile gerçekleştirilen toplantılar neticesinde belirlenen koşullar ve tedbirler kapsamında, “kapalı devre” turizm faaliyetlerine, 12 Nisan Pazartesi gününden itibaren başlanacağını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Bakan Ataoğlu, 12 Nisan tarihinden itibaren, charter ve tarifeli seferleri kapsayan “kapalı devre” turizm faaliyetleri ile ilgili belirlenen kriter ve tedbirleri açıkladı.

Buna göre, kapalı devre turizm faaliyetleri, charter ve tarifeli seferler için geçerli olacak ve ülkeye girecek turistlerin, çift negatif PCR sonucunu ibraz edecek.

KKTC’ye gelecek olan turistler, konaklama tesisleri dışına çıkmayacak, ayrıca turizm konaklama tesisleri çalışanları da, tesis dışına çıkmayacak, çalışan dışında turizm konaklama tesisine dışarıdan giriş yapılmayacak.

Ataoğlu, mayıs ayına yönelik olarak da turizm faaliyetlerinin düzenlenmesi için, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile çarşamba günü toplantı gerçekleştireceklerini, alınacak kararları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

KRİTER VE TEDBİRLER

Açıklamaya göre belirlenen kriterler ve tedbirlerin ayrıntıları şöyle:

“Kapalı devre turizm faaliyetleri, charter ve tarifeli seferler için geçerli olacaktır.

Ülkeye girecek turistlerin, çift negatif PCR sonucunu ibraz etmeleri zorunludur.

Hotel rezervasyonları, acenteler aracılığı ile yapılacak.

KKTC’ye gelecek olan turistler, acenteler aracılığı ile yapmış oldukları konaklama tesisleri dışına çıkmayacak.

KKTC’ye gelen turistler, Kuzey Kıbrıs Turkcell aracılığı ile geliştirilen ve kontrolü Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılacak elektronik bileklikler aracılığı ile rezervasyon yapılan turizm konaklama tesislerinin dışına çıkılmayacak.

12 Nisan 2021 tarihinde “kapalı devre” turizm modeli içerisinde yer alacak turizm konaklama tesisleri çalışanları da, tesis dışına çıkmayacak, çalışan dışında turizm konaklama tesisine dışarıdan giriş yapılmayacak.

Belirlenen kriter ve tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara, cezai müeyyide uygulanacaktır.”