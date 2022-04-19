İstanbul’a da Yakın, Doğaya da...

Bayram tatili için İstanbul’a yakın kamp alanlarını derledik. Hepsi birbirinden harika manzaralarıyla ruhunuzu dinlendirecek ama kimileri ilk kez çadır kuracaklara uygun değil. Hele bir kanyon var ki içine rehbersiz giremezsiniz ama yanı başına kamp atabilirsiniz...



ŞELALE VE MAĞARA BİR ARADA

Hacıllı Şelalesi







İstanbul’a yakınlığı ve doğal güzelliğiyle öne çıkıyor. İstanbul’a 90 kilometre uzaklıkta. Şile otobanından ayrıldıktan sonra 30 kilometre köy yollarından gidiyorsunuz. Yollar gayet iyi durumda. Hacıllı Köyü’ne ulaştıktan sonra ister şelale tarafında, ister daha sakin yerlerde kamp yapabilirsiniz. Kamp alanı seçeneği çok; karar vermek için fazla acele etmeyin. Önce keşfe çıkın. Şelaleye yürüyebilir, dere yürüyüşü, normal yürüyüş ya da kaya tırmanışı yapabilirsiniz. Tuvalet ve su yok. Tedarikli gitmelisiniz. Hafta sonları çok kalabalık olabiliyor ama kamp yeri alternatifinin çok olması avantaj. Dere içinden yürüyerek şelale bölgesine ulaşabileceğiniz gibi çok yakınına kadar otomobille de çıkabiliyorsunuz. Şelaleye yakın bir mağara var ama ekipmansız girmeyin. Hacıllı Şelalesi’ne kamp için gideceklerin çöplerini bırakmamalarını özellikle rica ediyorum. Son zamanlarda bunu yapan çok fazla. İlk kez kamp kuracaklar için uygun değil.





PLAJDA CANKURTARAN YOKSA İYİ BİR YÜZÜCÜ DE OLSANIZ YÜZMEYİN

Akçakese Köyü







Upuzun kumsalları ve ardındaki yemyeşil bitki örtüsüyle kartpostallık bir mekân. Pek çok klibe, reklama ve filme ev sahipliği yapmış bu sahil. Şile, Ağva yönünde tabelaları takip ederek Akçakese Köyü’ne ulaşabilirsiniz. Köyden denize inen yolun da tabelaları var. Bungalov ve çadır için hem ücretli hem de ücretsiz alanlardan size uyanı seçebilirsiniz. Ücretli alanda su, duş, tuvalet var. Sezonda özellikle hafta sonları oldukça kalabalık ve pahalı. Bunu dikkate alarak plan yapın. Sahili muhtarlık işletiyor. Dolayısıyla plajda cankurtaran hizmeti de

var. Karadeniz’in hırçın dalgalarında yüzüyorsanız cankurtaran hizmeti vermeyen bölgelerde iyi yüzüyor olsanız bile dikkat edin.





FALEZLERE ÇADIR KURABİLİRSİNİZ

Kıyıköy





