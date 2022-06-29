İstanbul Manzarasının Seyredilebileceği Mekanlar

Kültür ve turizmin başkenti olan İstanbul'un doyumsuz güzelliği, kimi zaman ilk defa görmüşçesine büyüleyebiliyor.Seyrine doyum olmayan kentin her bir açıdan farklı güzellikleri ön plana çıkıyor.

Mimarileriyle ve doğal alanlarıyla ilgi çeken kentler arasında yer alan İstanbul'u izleyebileceğiniz bir çok yer bulunuyor.GALATA KULESİ - İstanbul'un simgesi haline gelen kule, kenti izleyebileceğiniz mekanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.TOPKAPI SARAYI - Gülhane Parkı'na giderek ulaşabileceğiniz ve İstanbul'un tarihi yarımadasını keşfedebileceğiniz Topkapı, hem tarihi bir özet verirken hem de gözlerinizi İstanbul'a doyuruyor.PİERRE LOTİ TEPESİ - Haliç'e panoramik açıdan bakmak için en ideal yer olan Pierre Loti Tepesi, Eyüp'te yer alıyor.BEYKOZ - Tepesinde yer alan Beykoz Korusu'na gitme seçeneğiyle de şehre harika bir açıdan bakma seçeneği sunan bölge, denize karşı olan doğa manzaraları ile görenleri büyülüyor.GÖZDAĞI KORUSU - Pendik'te bulunan tepe, İstanbul'a eşsiz bir açıdan bakma imkanı sunuyor.AYDOS - Hem doğasıyla hem de tarihiyle ilgi çeken aynı zamanda iç kısımlarında göleti de bulunan Aydos, İstanbul'u izlemek isteyenler için güzel bir seçenek.ULUS PARKI - Beşiktaş'taki Ulus Parkı, İstanbullular için özel bir yer olması nedeniyle Pazar günleri, manzara izlemek isteyen insanlarla doluyor.BÜYÜK VALİDE HAN - İçerisinde halıcılardan hediyelik eşyacılara kadar birçok mağaza bulunan hanın tepesi, İstanbul manzarasını büyüleyici gösteren alanlardan biri.ORTAKÖY - Köprü ile birlikte doyumsuz bir manzara sunan Ortaköy, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı...ÇAMLICA TEPESİ - Yazın ayrı, kışın ayrı manzarasıyla İstanbul'a tam anlamıyla seyirlik bir açıdan bakma imkanı sunan Çamlıca Tepesi'nde oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz.SÜLEYMANİYE - Tarihi bir bölge olan Süleymaniye'de cami avlusunda İstanbul'u seyredebilirsiniz.ANADOLU HİSARI - İstanbul'un tarihini yansıtan yerlerden biri olan Anadolu Hisarı da oldukça ilgi çeken alanlar arasında yer alıyor.FENERBAHÇE - Birçok park, bahçe ve kafeye sahip olan bölgede İstanbul'un tadını çıkarabilirsiniz.