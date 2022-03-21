İki ayda 615 bin yabancı yolcu

Ülkeye 2022 yılının ilk iki ayında TC ve Rum Yönetimi vatandaşları dâhil olmak üzere 614 bin 964 yabancı uyruklu yolcu geldi





Ülkeye 2022 yılının Ocak ve Şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşları (Kıbrıs Cumhuriyeti) da dâhil olmak üzere hava, deniz ve kara yoluyla 614 bin 964 yabancı uyruklu geldiği saptandı. Turizm Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi Planlama İstatistik ve Araştırma Şubesi’nin açıkladığı istatistiklere göre, yabancıların 113 bin 076 bini havayoluyla, 9 bin 249’u deniz yoluyla, 492 bin 639’u da kara yoluyla ülkeye giriş yaptı. Covid-19 pandemisinin yoğun olarak yaşandığı 2021 yılında iki aylık sürede hava ve deniz yoluyla 5 bin 796, kara yoluyla da 12 bin 243 yabancı uyruklu ülkeye ulaşmıştı.

TC UYRUKLULARIN ORANI %1,713 ARTTI…

KKTC’ye yılın ilk iki ayında hava ve deniz yoluyla giriş yapan Türkiye Cumhuriyeti uyrukluların sayısının %1,713 (bin 713) oranında arttığı dikkati çekti. 2021 yılında 5 bin 386 olan TC uyruklu sayısı, 2022’de 97 bin 647’ye çıktı. Diğer yabancı uyruklu sayısında da %260 oranında artış oldu. Geçen yıl 6 bin 857 olan diğer yabancı uyruklular 24 bin 678’e yükseldi. Toplamda ise ülkeye hava ve deniz yoluyla 112 bin 325 yabancı uyruklu girerken, geçen yıla kıyasla artış oranı %889 düzeyinde hesaplandı.

ASLAN PAYI %71 İLE KIBRISLI RUMLARIN…

Kara kapılarını kullanarak Kuzey Kıbrıs’a gelen yabancı uyruklular %71’inin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanan Kıbrıslı Rumlar olduğu saptandı.

İki aylık sürede 350 bin 071 Kıbrıslı Rum Kuzey’e geçerken, en az 41 ayrı ülke vatandaşı olan 142 bin 568 kişi de bunlara katıldı. Söz konusu rakam içerisinde Birleşik Krallık vatandaşı olan 2 bin 756 Kıbrıslı Türk de dâhil. Rakamlara göre Ocak ve Şubat’ta Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk sayısı ise 220 bin 782 kişi olarak istatistiklere yansıdı.



