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Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi

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Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Yılda iki milyonun üzerinde turist ağırlayan tarihi kent yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi
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Denizli'de turizmin göz bebeği Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik Kenti'nde, bazı tarihi yapıların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 2

Ziyaretcilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri de travertenlerin hemen yanında bulunan Hierapolis Antik Kenti. İki bin yıllık yapı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 3

Deprem kuşağı üzerinde bulunan antik kent yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Aynı zamanda kazı çalışmalarının sürdüğü bölgede bazı duvarlarda derin çatlaklar oluştu.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 4

En çok ilgi gören bazilika ve hamam da çökme tehlikesi bulunan tarihi yapılardan biri oldu.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 5

Yıkılma tehlikesi olan yapılar güvenlik nedeniyle etrafı çitle çevrilerek ziyarete kapatıldı.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 6

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hierapolis Antik Kenti'nde bir çalışma başlatacak.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 7

Yol haritası belirlenerek oluşturulan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacak.

Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 8
Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 9
Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 10
Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 11
Hierapolis Antik Kenti'nde yıkılma tehlikesi - 12
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