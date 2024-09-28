"Hedef, Kuzey Kıbrıs’ı turizm markası yapmak”

Turizm Bakanı Ataoğlu, Güney Kıbrıs’ın turizmi baltalamak adına yaptığı girişimleri zayıflatmak için Havalimanı’ndan turist akışını artırma hedefinde olduklarını ve Avrupa’dan gelecek uçaklara teşvik vererek turist akışını çözmeyi ümit ettiklerini belirtti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı bir turizm markası haline getirmek için çalışmaya gayretle devam edeceklerini belirtti.

Ataoğlu, Güney Kıbrıs’ın turizmi baltalamak için yaptığı girişimleri zayıflatmak için Havalimanı’ndan turist akışını artırma hedefinde olduklarını ve 2025’te Avrupa bölgesinden gelecek uçaklara teşvik vererek turist akışını çözmeyi ümit ettiklerini belirtti.

Ada Kıbrıs markası ile Türkiye pazarında güçlü tanıtımlar başlattıklarını, bu alanda çok iyi bir proje çalışması yürüttüklerini dile getiren Ataoğlu, “Anavatan Türkiye’de yaşayan kardeşlerimizin ülkemizi daha iyi tanımaları ve tatillerini burada planlamaları için bu yapılan çalışma da önemli bir rol oynuyor.” dedi.

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı bir turizm markası haline getirmek için çalışmalara gayretle devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan Fikri Ataoğlu, bakanlığına bağlı daire, kurum, müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Ataoğlu, Şehir Planlama Dairesini ardından Jeoloji Maden Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Gazimağusa Kütüphanesi, Koop Süt, Binboğa, Zirai Levazım ile bölgede bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Adanın özel ilgi turizmine yönelik olarak birçok alternatif turizm modeli olduğuna değinen Ataoğlu, özellikle gastronomi alanında çok büyük gelişim kat edildiğini ve bunun pazarlamasının daha fazla yapılacağını belirtti.

Türkiye pazarı için ‘AdaKıbrıs’ adı altında yeni bir turizm stratejisi belirlediklerini söyleyen Ataoğlu, ülkenin yemekleri ve kültürel değerlerini bu platform aracılığı ile duyurduklarını anlatarak, turizmde önemli bir adım attıklarını vurguladı.

Ülkenin bilinmeyen yönlerini ön plana çıkarmak için Türkiye’deki sosyal medya fenomenleri ve Türkiye’de ulusal yayın yapan gazeteci ve televizyoncuları da KKTC’de misafir ettiklerine değinen Ataoğlu, bunların turizme büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti. Türkiye’de ve Azerbaycan’da Kuzey Kıbrıs tanıtım etkinlikleri de yapmayı düşündüklerini ifade eden Ataoğlu, tanıtmak ve anlatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.