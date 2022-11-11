Hedef, İngiltere pazarını büyütmek

Turizm Bakanı Ataoğlu, Londra’da “World Travel Market” turizm fuarında Kuzey Kıbrıs standına gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, hedeflerinin İngiltere pazarını büyütmek olduğunu söyledi





Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, 7 Kasım Pazartesi günü başlayan ve önceki gün sona eren, Londra’da yer alan “World Travel Market” turizm fuarında, sektör temsilcileriyle birlikte “başarılı” bir tanıtım ve pazarlama gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs standına gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, “Pandemi sonrası turizmde her yıl artan bir grafik sergilendiğini, bunun İngiltere pazarında da net bir şekilde görüldüğünü” söyledi.

Ataoğlu, İngiltere pazarının KKTC açısından “çok önemli” olduğunu, bu pazarın daha fazla büyümesi için tanıtma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

“Görev süresi içerisinde turizmin daha iyi noktalara taşınabilmesi için adımlar attıklarını” belirten Ataoğlu, “İngiltere pazarını arzu edilen seviyelere taşıyacaklarını” ifade etti.

“KUZEY KIBRIS’IN YÜRÜYÜŞ PARKURLARI DİKKAT ÇEKTİ”

Ataoğlu, “Londra Turizm Fuarı’nda yapılan görüşmelerde Kuzey Kıbrıs’ın iklimi ve doğal güzellikleri doğa yürüyüşçülerinin ilgisini çektiğini” söyledi.

Bakanlık bünyesinde, 26 adet ring yürüyüş parkuru ve Koruçam-Zafer Burnu arasında 255 km uzunluğundaki Beşparmak (cape to cape) parkuru bulunduğunu belirten Ataoğlu, farklı dillerde hazırlanan broşürler ve dijital aplikasyonlar ile yürüyüşçülere ayrıcalıklı yürüyüş olanağı sağlandığını kaydetti.

Günümüz teknolojisinde büyük kitlelere ulaşmak için dijital medyanın kullanıldığına değinen Ataoğlu, tanıtım ve pazarlama için artık dijital medyayı daha fazla kullandıklarını belirtti.

“Bu yıl Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da ülkenin tanıtımı için büyük destek verdiğini” ifade eden Ataoğlu, “Bu desteğin öneminin farkında olduklarını, bu nedenle 2023 yılı için çok organize bir şekilde çalıştıklarını” söyledi.

“Pandemi nedeniyle birçok ülkenin ekonomik açıdan sıkıntılar yaşadığın” işaret eden Ataoğlu, pandemi sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu maddi ve manevi desteklerin tüm sektöre fayda sağlayacağını, bundan dolayı da memnun olduklarını belirtti.

Türkiye’den gelen turistlerin yanı sıra Avrupa’dan gelen turistlere alternatif turizm imkanları sunduklarını belirten Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs’ta bakir kalmış doğanın görülmesi, zengin tarihi ve kültürel yapıtlarının ön plana çıkarılması ve alternatif turizm seçeneklerinin artırılması ile bu değerlerin 12 ay boyunca gezilebilineceğini” kaydetti.

