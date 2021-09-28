Hedef 35 bin turist

“Kuzey Kıbrıs Kış operasyonu” kapsamında Northern Travel’in Almanya’dan başlattığı uçuşların ardından 8 Ekim’de de Norveç’ten turistler gelmeye başlayacak



Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın girişimleriyle uygulamaya konulan “Northern Travel Kuzey Kıbrıs Kış Operasyonu” (NTL) programı dâhilindeki turist kafileleri KKTC’ye gelmeye devam ediyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından bir süre önce açıklanan ve KKTC’de turizmin 12 aya yayılmasını hedefleyen proje kapsamında hayata geçirilen kış turizmi kapsamında geçtiğimiz hafta Almanya’nın dört şehrinin başlayan charter seferlere 8 Ekim’de haftada üç uçak da İskandinav ülkesi Norveç de ekleniyor.

Northern Travel (NTL) yetkililerinden Doğan Yalkı, kış turizmi kapsamında Avrupa’dan başlattıkları charter ve tarifeli seferlere ilginin fazla olduğunu söyledi. Yalkı, 2021 ve 2022’de KKTC’ye 35 bin yolcu getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Almanya’dan start verdikleri seferlerin devam ettiğini ve Almanya’nın dört şehrinden KKTC’ye seferlerin sürdüğünü kaydeden Yalkı, bugüne kadar 2 uçak geldi ve birinde 155 diğerinde ise 149 yolcu ile Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

Avrupa’nın çeşitli şehirlerinden ülkemize Freebird Havayolları ile charter, Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları ile de tarifeli seferlerin yapılacağını anlatan Yalkı şöyle devam etti: “Zor bir dönemden geçtikten sonra kış turizmini başlatmamız çok güzel oldu. 2021 yılının sonuna kadar KKTC’ye Avrupa’dan 6 bin yolcu getirmeyi planlıyoruz. Seferle, Avrupa ülkelerinden artarak devam edecektir. Ercan Havalimanı’ndaki girişlerde turistlerin girişlerinde tek işlem ile geçişleri sağlanırsa çok daha iyi olacaktır.”

Northern Travel yetkilisi Doğan Yalkı, 8 Ekim 2021’den itibaren ise Norveç’ten seferlerin başlayacağını duyurdu.

Norveç’ten 15 ve 22 Ekim’de de olmak üzere de haftada üç seferin planlandığını anlatan Yalkı, 2022 yılında ülke turizminin daha iyiye doğru gideceğin ifade etti.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik de

Avrupa’dan çeşitli ülkelerinden başlatılan charter ve tarifeli seferlerin turizmin yanında ekonomiye de büyük katkısı olduğunu vurguladı. Özçelik, “Yurt dışından ülkemize gelecek turistlerle birlikte otelcisi, rehberi, acentacısı, taşımacısı, restoranı, esnafı ve buna paralel tüm turizm paydaşları rahat bir nefes almaya başlayacaktır” dedi.

