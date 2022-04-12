Hayalinizdeki termal tatili gerçeğe dönüştürmenin 4 yolu

Tüm olmazsa olmazların birleştiği bir tatil hayal edin… Masmavi suların yemyeşil bir atmosferle buluştuğu, kuş sesleriyle bütünleşmiş doğa ve daha fazlasıyla hem dinlenip hem de eğlenebileceğiniz rüya gibi bir termal tatili gerçeğe dönüştürmenin 4 yolunu sizler için listeledik.



TATİLE GİDEN YOL MİDEMİZDEN GEÇİYOR

Dünya mutfaklarından seçkin lezzetlerin tadına bakabileceğiniz restoranlara tatilinizde yer açmaya ne dersiniz? Tatiliniz süresince dilediğiniz yiyecek ve içecekleri deneyimleme fırsatı bulurken, güne açık büfe kahvaltı ile leziz bir başlangıç yapabilir dilerseniz de geç kahvaltı ile güne “merhaba” diyebilirsiniz. Enfes lezzetlerin sunulduğu öğle yemeğinin ardından aperatifler, çay-kahve ve pasta servisiyle tatilinize tat katabilirsiniz. Akşam yemeğinde sunulan zengin lezzetler, gece çorba servisi ve geniş içecek menüsü kusursuz bir tatile giden yolda en önemli adım oluyor.





ALTERNATİFLERLE DOLU BİR TATİLDE SEÇİM YAPMAKTA ZORLANMAYIN

Sadece seçkin ve geniş menü seçeneği değil, size sunduğu farklı hizmetlerle de kendinizi her gün farklı bir atmosferde hissettiren oteller paha biçilemez, öyle değil mi? Pek çok bar seçeneği bulunan tesisler, tatilde renkli ve lezzetli içecekleri deneyimleme imkanı sunuyor. Dünya mutfaklarından seçilmiş özel menülerin özenle hazırlandığı restoran seçimleriyle kendinizi enfes lezzetlerin kollarına bırakırken tek endişeniz tatil sonunda aldığınız birkaç kilo olabilir.



HER YAŞTAN MİSAFİR İÇİN EĞLENCE DOLU BİR TATİL

Tatilinizde her yaştan misafire hitap eden ve etkinlik dolu bir tatil geçirmenize olanak sağlayan oteller, özellikle çocuklu ailelerinin tercihinde önemli rol oynuyor. Bu otellerde; doğa ile baş başa kalıp keyifli yürüyüşler ya da spor yapabilir, açık ve kapalı yüzme havuzlarının, tenis kortlarının, su sporlarının tadını dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz.





Çocukların da aklından silinmeyecek bir tatil hayal edenler için; çocuk kulübü, özel plaj, güneşlenme platformları, havuzlar ve kaydıraklar ile yazın en eğlenceli anları sizi ve ailenizi bekliyor.





YILIN TÜM YORGUNLUĞUNU SPA SEÇENEKLERİ İLE GERİDE BIRAKIN

Biraz da yılın tüm yorgunluğundan arınıp hem ruhen hem de bedenen tazelenmek ister misiniz? Uzak Doğu’dan gelen uzman masaj ekibi, hamam ve kese keyfini yaşayabileceğiniz Türk hamamı, sauna, buhar odası gibi alternatifler sunan oteller, kendinizi yenilenmiş hissedeceğiniz unutulmaz bir termal tatil deneyimi yaşatıyor.





