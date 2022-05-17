Hatay-Girne seferleri 19 Mayıs'ta başlıyor

Hatay'dan Girne'ye deniz otobüsü seferleri 19 Mayıs'ta başlayacak. Bilet fiyatları 750 TL olarak belirlendi. Öğrenci bileti ise 500 TL'den satılacak. Sefer süresinin normal hava şartlarında 4.5-5 saat olacağı hesaplanıyor



Hatay Deniz Otobüsleri'nden (HADO) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) seferler başlıyor. HADO, KKTC'ye ilk seferini 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapacak.

19 Mayıs seferine yolcu kabul edilmeyecek. Yolculu ilk sefer ise 24 Mayıs Salı günü başlayacak. HADO, salı ve cuma günleri saat 13.00’te Hatay’dan Girne’ye, perşembe ve pazar günleri ise saat 14.00’te Girne’den Hatay’a hareket edecek.

Bilet satışları 16 Mayıs Pazartesi gününden itibaren www.bilet.com ve www.obilet.com adreslerinden temin edilebilecek.

Bilet fiyatları 750 TL olarak belirlendi. Öğrenci bileti ise 500 TL'den satılacak. Sefer süresinin ise normal hava şartlarında 4.5-5 saat olacağı hesaplanıyor.

İLK SEFER ONURUNA KONSER

Diğer yandan Girne Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediye arasında HADO’nun ilk seferleri başlama münasebeti nedeni ile Hatay Medeniyetler Korosu halka açık konser verecek. Konser, 19 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da Girne Amfi Tiyatro'da olacak. Medeniyetler Korosu, 2012 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.

HADO’nun seferlerinin başlayacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş “Akdeniz'in uluslararası sularında şanlı bayrağımızı dalgalandıracak Hatay Deniz Otobüslerimizin(HADO) seferlerine, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında başlayacağını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

HADO’yu Milli bir proje olarak büyük emeklerle hayata geçirdiklerini belirten Savaş, “HADO ilk seferini KKTC'nin, aynı zamanda kardeş şehrimiz de olan Girne kentine yapacak. Söz verdiğimiz ve dünya çapında önem taşıyan bir projemizi daha tamamlamış olmaktan onurluyuz. Ülkemize, bölgemize ve hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

MAĞUSA SEFERLERİ BEKLEMEDE

Geçtiğimiz aylarda HADO'dan yapılan açıklamada, KKTC'ye seferlerin mayıs sonunda Mağusa Limanı'ndan başlatılacağı bildirilmişti. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Gazimağusa'ya yönelik sefer tarihinin kısa sürede netleşeceği ve kamuoyuna duyuru yapılacağını bildirdi.



