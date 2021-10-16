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Güney Amerika’dan turistler gelecek

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Turizm Bakanı Ataoğlu, Ocak 2022 yılında tüm Güney Amerika’dan 40’ar kişilik grupların ülkeyi ziyaret etmeye başlayacağını, ilk yıl için 250 grubun gelmesini beklediklerini açıkladı

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Güney Amerika’dan turistler gelecek
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gelecek yılın başında Güney Amerika’dan 40’ar kişilik turist gruplarının ülkeye gelemeye başlayacağını söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ataoğlu, Latin Amerika bölgesinde; başta Meksika, Kolombiya ve Brezilya olmak üzere Uruguay, Paraguay ve Ekvator gibi birçok ülkede faaliyeti olan Mega Travel heyetini kabul etti.

Bakan Ataoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Mega Travel heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC ile turizm faaliyetlerinde bulunmak istemelerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

“Böylesi bir organizasyonun ülkemizde geçekleşmesi oldukça önem arz ediyor” diyen Ataoğlu, ülke turizminin yeni pazarlara ihtiyaç duyduğunu kaydetti. “Mega Travel grubunun ülkenin birçok tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettiğini” ifade eden Ataoğlu, heyetin KKTC’ye “hayran kaldığını” söyledi.

Ataoğlu, Ocak 2022 yılında tüm Güney Amerika’dan 40’ar kişilik grupların ülkeyi ziyaret etmeye başlayacağını, ilk yıl için 250 grubun gelmesini beklediklerini açıkladı.

Mega Travel’ın, ülke için düzenlediği info program çerçevesinde Meksika ve Kolombiya’dan acente sahipleri, acente yöneticileri, influencerler ve tv yayıncılarının oluşturduğu 30 kişilik bir kafile ile KKTC turizmini pazarladığı belirtilen açıklamada, Mega Travel bu organizasyonu Türkiye’de faaliyet gösteren Honet Travel ile birlikte düzenlerken, ülkede faaliyet gösteren Cyprus Royal Turizm ortaklarının da bu organizasyonun tümüne eşlik ettiği belirtildi.

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