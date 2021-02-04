banner583
banner590
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
9 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
42 0
 
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
34 0
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
146 0
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
22 0
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
25 0
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
27 0
banner529
banner570

Forbes, Kuzey Kıbrıs’ı 2021’de sahil kıyısında en iyi fırsat sunan ülke olarak gösterdi

banner476

Forbes, Kuzey Kıbrıs’ı 2021’de sahil kıyısında en iyi fırsat sunan ülke olarak gösterdi
banner601

Amerikan Forbes dergisinin internet sitesinde yer alan bir makalede, Kuzey Kıbrıs 2021’de dünya genelinde sahil kıyısındaki daireler konusunda en iyi fırsat sunan ülke olarak gösterildi.

Kathleen Peddicord tarafından kaleme alınan yazıda, denize nazır gayrimenkul konusunda en iyi fırsatı sunan ülkeler, kuzey Kıbrıs, Kolombiya, Brezilya, Meksika ve Belize olarak sıralandı.

Araştırmada 70-100 mertrekarelik, 2 yatak odalı,  2 banyosu olan daire fiyatları ve yaşam maliyeti baz alındı.

Yazıda Kuzey Kıbrıs’ın Amerikalıların listesinde en en üst sırada yer almasa da, Akdeniz ülkeleri arasında özellikle yaşam maliyeti olarak en iyi fırsatı sunduğu kaydedildi.

Kathleen Peddicord, Kuzey Kıbrıs’ı güvenli olduğunu, iyi bir turizm altyapısı ile Fransa ve İtalya gibi diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla daha uygun fiyatlar sunduğunu, 75 bin dolara deniz gören bir daire alınabileceğini belirtti.

Yazıda özellikle İskele bölgesine değinildi ve en güzel kumsallara sahip bu bölgenin, deniz ürünleriyle de bilindiği vurgulandı. Kuzey Kıbrıs’ın, sahil kıyısında, emekli bütçesiyle lüks standartlarda bir hayat geçirmek isteyenlerin listesinin en üst basamağında yer alması gerektiği ifade edildi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.