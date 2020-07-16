Elexus Hotel kapılarını açtı

Akdeniz’deki turizmin lokomotif ülkelerinden KKTC, pandemi sonrası dönemin en güvenli tatil rotaları arasında gösteriliyor. KKTC’deki Elexus Hotel de 1,3 kilometrelik sahiliyle; Dünya Sağlık Örgütü, KKTC Sağlık Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda plaj ve restoranlar başta olmak üzere tüm birimlerini sosyal mesafe kurallarına göre düzenledi, hijyen önlemlerini aldı ve yeni tatil sezonuna hazır olduğunu açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Covid-19 pandemisi sürecinde Akdeniz’in, belki de dünyanın en güvenilir tatil destinasyonlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kıbrıs - Girne’de doğa ile iç içe, denize sıfır konumuyla ayrıcalıklı tatil destinasyonu olan Elexus Hotel de yurt dışı havayolu seferlerinin başlamasıyla birlikte Temmuz ayı itibariyle yaz sezonunu açtı. Elexus Hotel’in 277 bin metre karelik geniş bir alana konumlanması, 1.3 km uzunluğundaki sahil şeridi, kendine ait özel koyda bulunan 2 farklı konsepteki plajı ve üzerinde 22 adet pavilion’un bulunduğu 3250 metrekare büyüklüğündeki iskelesi ayrıca 5 havuzu ve yaklaşık 7000 m2 büyüklüğünde ki güneşlenme platformları ile misafir yoğunluğunun koronavirüs tedbirlerinin gerektirdiği sosyal mesafe kurallarına göre kolayca düzenlemesine imkân veriyor.

PCR testini bedelsiz uygulayacak

Sosyal mesafe kurallarına fiziki avantajlarından dolayı rahatlıkla uygulamaya geçiren Elexus Hotel; seyahat öncesinde yapılması zorunlu olan Koronavirüs teşhisinde kullanılan PCR testini bedelsiz bir şekilde anlaşmalı olduğu hastanelerde misafirlerine yapılmasını sağlıyor.

Normalleşme döneminin en güvenli tatil destinasyonu: Kuzey Kıbrıs

Pandemi sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Elexus Hotel Genel Müdürü İsmail Tirali şunları söyledi: “Kuzey Kıbrıs’ta erken alınan önlemler sayesinde salgının etkilerinin oldukça hafif bir şekilde yaşadık. Bu hızlı iyileşme trendinin süreceğine inanıyoruz. Elexus Hotel olarak, misafirlerimizin güvenli ve rahat tatil yapmaları için Dünya Sağlık Örgütü, KKTC Sağlık Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda hijyen ve sosyal izolasyon tedbirlerine harfiyen uyuyoruz. Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan ‘Güvende Kal’ sertifikası alarak güvenli tatil rotası olduğumuzu belgelemiş olduk. Elexus Hotel olarak misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızın temelini, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini sıfır risk prensibiyle korumak oluşturuyor. Bu bağlamda Kıbrıs’ın büyüleci doğasında misafirlerimizin hayalini kurduğu tatili yaşaması için gereken tüm sağlık önlemlerini aldık ve “Hijyen ve Sağlık Manifesto”muzu da hazırladık. Otelimiz bünyesinde dezenfeksiyon ve sanitasyon ekibi kurarak hijyen ve sosyal izolasyonu üst seviyede tutmaya önem veriyoruz. Tüm alanlarda kullanıma sunduğumuz tek kullanımlık ürünler, el dezenfektanları, otel genelinde tüm kapalı ve açık alanlarda 7/24 dezenfeksiyon yapılması gibi tedbirlerin yanısıra de termal kameralar ile ateş ölçümleri, ULV ve Ozon cihazlarımızla yapılan temizlikler ile beraber standart önlemlerinde ötesine geçiriyoruz. 1,3 kilometre uzunluğundaki sahil şeridimiz, kendine ait özel koyda bulunan 2 farklı konsepteki plajımız ve üzerinde 22 adet pavilion’un bulunduğu 3250 metrekare büyüklüğündeki iskelemiz ayrıca 5 havuzu ve yaklaşık 7000 m2 büyüklüğünde ki güneşlenme platformlarımız misafirlerimizin arasında güvenli kabul edilen sosyal mesafeyi sağlama lüksünü bize sunuyor. Diğer yandan, pandemi öncesi dönemde de esnetilmesi asla söz konusu olmayan hijyen kurallarımızın üzerine gelen yeni güncellemeler mevcut. Kıbrıs’ın büyüleci doğasında muhteşem bir tatil deneyimi için gereken tüm sağlık önlemlerini aldık Aldığımız tüm bu tedbirleri ile, güvenli bir tatil için kapılarımızı misafirlerimize açtık’’dedi.

Covid-19 Rehberi hazırlandı, personel eğitildi

‘Covid-19 Misafir Hizmet ve Durum Kontrol Prosedürü’ hazırlayarak salgın sürecinde alınması gereken tedbirlerle ve yeni uygulamalarla ilgili olarak tüm çalışanlarına eğitim verdiklerini belirten Tirali, “Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımız tarafından belirtilen tüm hijyenik önlemleri alarak her departmanımızda düzenli olarak güncellemelerimizi yaptık. İlk günkü titizliğimizle misafirlerimize en güvenli ortamı sağlamak için çalışıyoruz” diyerek otel genelinde Covid-19 tedbirlerine verdikleri önemin altını çizdi.

“Covid-19 sonrası süreçte insanların güvendikleri, hijyeninden emin oldukları tesislerde konaklamayı tercih edeceklerine vurgu yapan İsmail Tirali, sözlerine şöyle devam etti: “Bakanlığımız ve sağlık otoriteleri tarafından yapılan açıklamaları yakından takip etmeyi sürdürüyoruz; ekip arkadaşlarımız, misafirlerimize sağlıklı ve güvenli bir tatil deneyimi yaşatmak için büyük bir özveriyle çalışıyor.”

Elexus Hotel’de alınan önlemler:

Elexus Hotel’de, başta misafir odaları, restoranlar, barlar, SPA, çocuk kulübü ve oyun alanları, genel mekanlar, kongre merkezi ve tüm diğer misafir alanları ile mutfak alanları, personel kullanım alanları, ofisler ve depolar detaylı bir şekilde dezenfekte ediliyor.

Oda temizliklerinde ellerle devamlı dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, telefon ahizesi, televizyon kumandası, klima kumandası,aydınlatma anahtarları, minibarlar titizlikle dezenfekte ediliyor. Ayrıca TV kumandaları dezenfeksiyon işlemi sonrasında özel kılıf ve hijyen etiketi ile kaplanıyor. Odalarımızın temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri bittikten sonra, yeni misafilerin kullanımına kadar odaya girişi engellemek amacıyla “Odanız sizin için dezenfekte edilmiştir” hijyen etiketi kapıya yapıştırılıyor. Check out işlemleri yapılan odalarda tüm temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra Sağlık Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda belli bir süre yeni misafir alınmıyor.

Restoranlarda masalar arası mesafe 1.5 metre, yan yana sandalyeler arası ise 60 santimetre olacak şekilde düzenleniyor.

Restoranların yanı sıra, lobi, resepsiyon alanı, animasyon ve eğlence alanları satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma/bekleme/yeme-içme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler/şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun düzenlendi. Tüm alanlarda sosyal mesafeye ilişkin gerekli önlemler alınıp yer uyarı işaretlemeleri yapılıyor.

Klimaların filtreleri her konaklama sonrası değişecek

Alınan sağlık ve hijyen önlemleri kapsamında sosyal mesafe standartlarını korumak için belirlenen kapasiten fazla misafir kabul edilmeyecek. Plaj-havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanımına sunulacak. Klimaların ve havalandırma sistemlerinin filtreleri her konaklama sonrası değişecek. Alışverişler ise temassız ödemeyle gerçekleşecek.

Personele düzenli sağlık kontrolü

Personelin her mesai başlangıcında yapılan ateş ölçümü ve personel girişinde termal kamera ile kontrolleri yapılıyor. Dezenfeksiyon paspasları ve el dezenfeksiyonu ve antiseptiği tüm genel mekanlarda ve personel kullanım alanlarında bulunduruluyor. Personele, maske, cerrahi maske, eldiven, siperlik gibi koruyucu donanım ile el dezenfeksiyon imkânı da sağlanıyor.

Yiyecek ve içecek hijyen şart

Tüm üretimler otelin eğitimli, uzman şefleri tarafından hijyenik ortamlarda ve kalite standartlarına uygun ürünler ile yapılmakta olup gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri gıda mühendisleri tarafından takip ediliyor. Ürünler, kontrol amaçlı rutin olarak akredite laboratuvarlara analize gönderiliyor. Tüm yiyecek ve içecek ünitelerinde gereken hijyen ve temizlik kuralları hassasiyetle uygulanmakta olup güvenli fiziki temas mesafesinin korunmasının sağlanması öncelikli oluyor. Yeni normal sürecinde ise açık büfe konseptine sağlık önlemlerini göz önünde bulundurarak özel bir sunum eşliğinde misafirlerini ağırlıyor. Açık büfesinin zenginliğiyle de ön planda olan tesis, sosyal mesafe kurallarına dikkat çekerek servis konusunda profesyonelliğini gösteriyor.

Çocuklu ailelerin tercihi…

Otel içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, oyun bahçesi / alanı gibi ünitelerde üst düzeyde hijyen tedbirleri uygulanıyor. Otelin en eğlenceli atmosferi olan Alexis Mini Club’ta vakit geçirmek isteyen çocuklar, rezervasyon sistemiyle kabul edilerek, giriş esnasında ateş ölçümleri yapılıyor. Ebeveynlerin içleri rahat bir şekilde çocuklarını emanet edeceği ortamda tekstil ürünleri günlük olarak değiştirilip 75-90 derecede yıkanıyor. Çocuklar için geniş açık hava alanında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak aktiviteler düzenleyen Elexus Hotel keyifli anlara imza atıyor. Miniklerin vazgeçemediği havuzlar ise günlük olarak şoklanıyor.

Sosyal mesafede eğlence mümkün

Geniş açıkhava alanı kapasitesiyle sosyal mesafe kurallarını harfiyen uygulayarak spor ve eğlence aktiviteleri güvenli fiziki mesafe kurallarına uygun olarak az katılımlı veya bireysel aktiviteler ağırlıklı olacak şekilde devam edecek olan Elexus Hotel, açık hava sineması sayesinde eğlenceli anları unutulmaz kılıyor.