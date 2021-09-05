Dorana Turizm dijital dünyadaki yerini aldı

Dorana Turizm,Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) üyesi olarak, yurtiçi ve yurtdışı turizm alanında çalışmalarını sürdürmekte. Şirket,yakın zamanda mevcut iş süreçlerinin uygulama biçimini değiştirerek, dijital teknolojiyi çalışmalarına uyarlayarak hemhizmetlerini çeşitlendirdi hem de yurt içi –yurt dışından erişimle global bir turizm acentesi olma hedefi ile ilerliyor.
Dorana Turizm, sektördeki gelişmeler ışığında, dijital dönüşüm yolculuğunda web sitesi kullanımı, mobil entagrasyon ve hizmetlerin çeşitlendirilmesiyle ilk atılımlarını gerçekleştirdi.
Dijital dünyanın gelişmesi, müşteri deneyimlerini ve alışkanlıklarını da değiştirdi ve bu değişimin özellikle seyahat, konaklama ve kişiye özel hizmetlerin alımına kaçınılmaz bir etkisi oldu.
Web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden birkaç tıklamayla seyahat noktaları kolayca seçilirken, müşteri hizmetleri, işletmenin sunduğu diğer hizmetler de dahil olmak üzere, müşteri deneyimi turizm sektöründe önem kazandı. Dünyanın her noktasından online hizmet almak isteyen kullanıcıların tek bir site üzerinden, seyahat planlamaları, acente hizmeti almaları sektörde de ciddi rekabetler yaratmakta.
Günümüz trendlerini takip eden ve global bir şekilde hizmet ağını dijital çağa ayak uydurarak geliştiren Dorana Turizm de tüm bu analizler ışığında genç ve dinamik ekibi, modern yenilikçi tavrı ile yeni bir oluşuma adım attı. Dorana TurizmNear East Technology iş birliği ile web sitesi tasarımında modern bir görünüm, kullanıcıların deneyimlerine uygun bir site hazırlarken, müşteri hizmetleri ve deneyimlerine yenilikler kattı.
Teknoloji imkanlarını en iyi şekilde kullanan Dorana Turizm, yeni dijital trende uygun, kullanıcı dostu ara yüzleriyle hazırlanan web sitesinde, “online acente” konsepti ile her hizmeti tek bir panelden kolaylıkla yapabilmenize imkan sunuyor.
Dorana Turizm web sitesi üzerinden sunulan hizmetler sadece ülkemizden değil global olarak tüm dünyadan kullanıcıların giriş yaparak hizmet alabileceği bir site olarak tasarlandı.
www.doranatourism.com web sitesi üzerinden giriş yapan kullanıcılar ana sayfa üzerinde bulunan Giriş Yap veya Kayıt Ol butonuna tıklayarak hesap oluşturabiliyor, tüm işlemlerini profi üzerinden yapabiliyorlar.
Dünya Çapında Online Bilet Alma Özelliği
Web sitesinde, uçak bileti, otel rezervasyonu, Vip transfer hizmeti ve araç kiralama hizmetleri yer alıyor.
Uçak bileti ve otel rezervasyonları için, uygun seçenekler sıralanırken; mevcut destinasyonların tüm uçuşlarını anında görerek bütçenize uygun bilet işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.
Uçak bileti aramalarında dünya çapında tüm havalimanlarından ve tüm havayolları şirketlerinden bilet alma özelliği bulunmakta.
Ayrıca, kullanıcılar seyahat noktalarına göre konaklama için aranan en uygun oteli fiyat aralığına göre veya yıldız puanına göre listeyebiliyor. Tüm işlemlerde, rezervasyon sorgulama alanından takip edebilmekte. Dorana Turizm web sayfasından yapılan otel aramalarında da yine uluslararası birçok otelden rezervasyon yapabilme özelliği bulunmaktadır.
Seyahat acentesini ziyaret etmek yerine online olarak web sitesi üzerinden uçak, konaklama ve seyahatinize göre sunulan tüm özel hizmetleri bir arada bulabileceğinizbir platform sunulmakta.PopülerLokasyonlar bölümünde ise Kuzey Kıbrıs’ın en ünlü plajları, tarihi ve doğal güzellikleri ve en çok ziyaret edilen turistik bölgeleri hakkında bilgi sahibi olunabilecek faydalı içerikler yer alıyor.
İletişim kanallarını da genişleten Dorana Turizm, web sitesine eklenen Canlı Destek hattı üzerinden de iletişim sağlıyor. Ayrıca, [email protected] e-posta adresinden, 444 20 50 numaralı hattından veya Dorana Turizm Facebook sayfasından da kullanıcalara erişim imkanı sunuyor.Lha
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.