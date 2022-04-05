Doğayı ve Macerayı Sevenler Buraya: Ağrı Dağı Millî Parkı'nda Yaban Hayatına Doğru Bir Yolculuk Yapabilirsiniz

Türkiye'nin en büyük dağı ve buzulu olan Ağrı Dağı ve çevresi 2004 yılında millî park ilan edildi. 88.014 hektarlık alana sahip Ağrı Millî Parkı, bitki ve hayvan türü bakımından oldukça zengin. Yılın her mevsiminde doğanın farklı renklerini göreceğiniz Ağrı Dağı Millî Parkı, Doğu Anadolu Bölgesi'ni keşfetmek için de iyi bir başlangıç yeri olarak tercih edilebilir

Ağrı Dağı Millî Parkı hakkında

Birçok ziyaretçisini endemik tür ve doğa güzellikleri ile kendine çeken Ağrı Dağı Millî Parkı, dağcılık ve doğa yürüyüşü sevenlerin yanı sıra yamaç paraşütü yapmak isteyenler için de biçilmiş kaftan. Park; olta balıkçılığı, fotoğrafçılık, resim hobisi olanlar ve yaban hayatını yakından görmek isteyenler tarafından ziyaret edilmeyi bekliyor. Gelin birlikte Ağrı Dağı Millî Parkı'nı yakından inceleyelim.

Ağrı Dağı Millî Parkı; büyük ve küçük Ağrı Dağı, meteor çukuru ve Nuh gemisinin bulunduğu rivayet edilen alanı kapsıyor. Nuh gemisinin Ağrı Dağı'nda olduğuna dair efsane hâlâ güncelliğini koruyor ve birçok insan bunun için bu alana akın ediyor. Ayrıca büyük bir meteorun düşüp çukur açtığına inananlar çok olsa da çukurla ilgili yapılan bilimsel araştırmalar sonucu çukurluğun karstik erime süreci sonucunda oluşan bir obruk olduğu tespit edildi.

Ağrı Dağı Millî Parkı nerede ve nasıl gidilir?

Türkiye, İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının kesiştiği yerde bulunan Ağrı Dağı Millî Parkı ayrıca Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Iğdır'ın Aralık ve Karakoyunlu ilçeleri sınırları arasında yer alıyor. Ağrı Dağı Millî Parkı; Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 10 km, Ağrı merkeze 100 km, Iğdır merkeze 40 km uzaklıkta bulunuyor. Ağrı ve Iğdır havalimanını kullanarak Türkiye'nin birçok ilinden Ağrı Dağı Millî Parkı'na gitmeniz mümkün. Ayrıca her iki şehre Türkiye'nin her yerinden otobüs seferleri bulunuyor.

Ağrı Dağı'nın jeolojik yapısı

Ağrı Dağı ve çevresi I. Jeolojik zamanda oluşmuş. 4000 metreye kadar bazalt, sonrasında andezit lavlarından oluşan Ağrı Dağı aynı zamanda doruğunda Türkiye'nin en büyük buzulunu barındırıyor. Ağrı Dağı Millî Parkı'nın bulunduğu alan çoğunlukla mera, yayla, verimsiz çorak arazinin görüldüğü ana kayanın lav akıntılarından oluşuyor.

Gerçekten Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda mı?

Ağrı'nın Telçeker ve Üzengili köyleri arasındaki alanda gemi silüetine benzer arazi yapısının Nuh'un gemisinin kalıntısı olduğuna inanılıyor. Alan doğal sit alanı ve açık hava müzesi olarak kontrol altına alınmış. Farklı birçok kültürde ve kutsal kitaplarda bahsedilen Nuh Tufanı sonrasında Nuh’un gemisinin Ağrı Dağı'na indiğine inanılıyor. Büyük Ağrı Dağı’nın güneydoğu eteklerindeki İrem Bağları’nda da Hz. Adem ile Hz. Havva’nın yaşadığına ilişkin çok sayıda şehir efsanesi bulunuyor.

Ağrı Dağı Millî Parkı'nın iklim yapısı

Türkiye'nin en karasal ve sert iklimi yaşanan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ağrı'da kışlar çok çetin geçiyor. İlkbahar ve sonbahar mevsimi diğer mevsimlere göre daha kısa sürüyor. Yağmurdan çok kar yağan bu bölgeyi ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerin zorlu kış şartlarını düşünüp ona göre plan yapmaları önemli.





Endemik türlerin yuvası

Ağrı Dağı Millî Parkı birçok endemik türe ev sahipliği yapıyor. Nesli tükenme tehdidi altında olan 'Acem Esmer Güzeli' ve 'Apollo Kelebeği' bölgede yaşayan kelebek türleri arasında yer alıyor ve Süphan Kertenkelesi gibi endemik bir türe de Ağrı Dağı Millî Parkı ev sahipliği yapıyor. Üç tanesi Ağrı Dağı'nda olmak üzere 21 endemik çiçek yine Ağrı Dağı Millî Parkı'nda bulunuyor.

Yabani hayatın adresi

Millî park; doğal güzelliği, iklimi, flora (bir bölgede yetişen bitkilerin tümü) ve fauna (belirli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü) yapısı ile dikkat çekiyor. Ardıç, gürgen, huş, Kafkas, ak üçgül, kırmızı üçgül, kılçıksız brom, tilkikuyruğu, koyun yumağı gibi bitkiler flora kategorisine giriyor. Ur keklik, kaya ve çil kekliği, yaban koyunu, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, alabalık ve sazan fauna kategorisinde yayılım gösteren canlılar.

Konaklama, kamp ve giriş hakkında

Ağrı Dağı Millî Parkı içinde çadır veya karavan kiralayarak ya da kendi ekipmanlarınızı getirerek konaklayabilirsiniz. Eğer otelde kalmak isterseniz hem Ağrı ve Iğdır şehir merkezinde hem Doğubayazıt'ta konaklamak için tesisler mevcut.



