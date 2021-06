Celestyal Cruises Kıbrıslılar’ı gezdirmeye geliyor

Celestyal Olympia Temmuz ve Ağustos ayları boyunca her cumartesi günü Limasol’dan yolcularını alacak. Programın rotasında Girit, Rodos, Atina, Selanik, Mikonos ve Santorini var. KKTC vatandaşlarına özel 7 gece 8 günlük her şey dahil Yunan Adaları cruise turları için 30 Haziran’a kadar yapılan rezervasyonlarda indirim avantajından yararlanmak mümkün

Kruvaziyer sezonunu açan Celestyal Cruises, yepyeni bir rotayla özlem gidermeye hazırlanıyor. Yunan Adaları ve Doğu Akdeniz yolculukları ile öne çıkan cruise markasının misafirlerine sezon sürprizi Efsanevi Archipelago Turu (Efsanevi Takımadalar Turu) olacak. İlk gemisi Celestyal Crystal’i Idyllic Ege turu için denize indiren Celestyal Cruises; ikinci gemisi Olympia’yı da konuşlandırdığını duyurdu. Olympia, ilk görevi için Atina’nın Lavrion Limanı’ndan yola çıkacak.

Celestyal Olympia ile Efsanevi Archipelago Turu, AB pasaportu olan KKTC vatandaşlarına özel Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Limasol çıkışlı olarak gerçekleşecek. Turun rotasında yine Yunan Adaları’nın en güzelleri yer alacak. Olympia her cumartesi günü Limasol’dan yolcularını alacak; rotada Girit, Atina, Selanik, Mikonos, Santorini ve Rodos yer alıyor.

LİMAN VERGİLERİ, KARA TURLARI, HER ŞEY DAHİL İÇECEK PAKETİ

Liman vergileri, herşey dahil içecek paketi, Mikonos transfer ve 2 kara turunun da dahil olduğu 669 €’dan başlayan indirimli fiyat avantajı, 30 Haziran’a kadar yapılan rezervasyonlarda mümkün olacak. Konukların gemiye binmeden 72 saat öncesinde PCR testi olması gerekiyor. Geliştirilmiş sağlık önlemlerinin alındığı gemide ihtiyaç duyulan her an ücretsiz hızlı test kitleri uygulanabilecek. Misafirler seyahat sonunda, dönecekleri ülkenin taleplerine göre gemide PCR testi de yaptırabilecek.



ADALI POPÜLER SANATÇILAR GEMİDE KONSER VERECEK

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, Kıbrıslılar için gemiye binme zamanı olduğunu belirterek tur hakkında şu bilgileri verdi: ‘’Celestyal Cruises'ta en yüksek önceliklerimiz misafirlerimizin, mürettebatımızın ve ziyaret ettiğimiz toplulukların sağlığı, güvenliği ve refahı. Önde gelen bilim insanları, tıp uzmanları, Avrupa ve Yunan sağlık otoriteleri ile uyumlu olan bu protokollerimiz önleme, tedavi ve azaltma yolundaki kararlara göre sürekli olarak güncelleniyor. Bu sezonun sürprizi olan Efsanevi Archipelago Turumuzla gemimiz Kıbrıslıların ayağına geliyor olacak. Kıbrıslı vatandaşlarımız, yıllardır zaten bizim gemilerimizle Kuşadası çıkışlı programlarımıza katılıyordu. Ulaşabildiğimiz kitle sınırlıydı. Bütçesel olarak Kıbrıslı vatandaşlarımızı da etkiliyordu. Ama bu turumuzla gemimize kolayca ulaşabilecekler. Bu programdan olumlu dönüşler almayı umuyoruz ve Kıbrıslı vatandaşlarımızın yararlanmasını diliyoruz. Uzun zaman önce lanse edilmişti ancak karantina süreçlerindeki esnekliklerin sağlanmasını bekledik. Ve şimdi doğru zaman olduğunu düşünüyoruz, şimdi Kıbrıs halkı için gemiye binme zamanı. Güney Kıbrıs’ta da bu program ciddi talep görmekte. Ada halkının sevdiği popüler sanatçılar Thanassis Polykandriotis, Stelios Dionysiou ve Agni Kaloumenou da konser vermek için gemiye gelecek. Mikonos’u ve Santorini’yi gecesi gündüzüyle yaşatacak olan bu turda Atina ve Selanik’i de keşfetmek mümkün olacak. Rodos ve Girit de en sevilen adalar olarak turumuzun rotasında yer alıyor. Kıbrıslı vatandaşlarımızı çok severek keyif alacağı bur turlarımıza bekliyoruz.’’