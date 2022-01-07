Bir günde 111 sefer

Havalimanı, 30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında 301 uçak ve 26 bin yolcuya hizmet verdi

30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında Havalimanı’na gelen giden uçak ve yolcu rakamları. (Özel uçuşlar dahil)

GELEN UÇAK GELEN YOLCU GİDEN UÇAK GİDEN YOLCU 30.12.2021 43 5088 34 2304 31.12.2021 37 3876 34 2038 01.01.2022 20 1311 22 2367 02.01.2022 52 2741 59 6667

T&T Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında özel uçaklar dahil, 301 uçağa ve giriş-çıkış yapan 26 bin 392 yolcuya hizmet verdi;, 2022’nin ikinci günü olan 2 Ocak 2020’de 111 uçaklık trafikle tarihi bir gün daha yaşadı.T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, Havalimanı 30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında 301 uçağa ve 26 bin 392 yolcuya ev sahipliği yaptı.Havaalanında en fazla yoğunluk yeni yılın ikinci günü yaşandı. 2 Ocak 2022’de Havalimanı’na 111 uçak iniş ve kalkış yaptı.Yeni yılın ikinci günü 2 Ocak 2022’de Havalimanı 111 sefer ve 9 bin 408 yolcu ile yoğun bir gün daha geçirdi.30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 arasında Havaalanı’nda 301 uçağa hizmet verildi.Açıklamada, 30 Aralık 2021’de 77 uçak 7 bin 392 yolcu. 31 Aralık 2021’de 71 uçak 5 bin 914 yolcu ya hizmet veren T&T Havalimanı yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2022’de 42 uçak ve 3 bin 678 yolcuya hizmet verirken, en yoğun gün olan 2 Ocak 2022’de 111 uçak ve 9 bin 408 yolcuyu ağırladı.