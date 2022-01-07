Bir günde 111 sefer

T&T Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında özel uçaklar dahil, 301 uçağa ve giriş-çıkış yapan 26 bin 392 yolcuya hizmet verdi; Havalimanı, 2022’nin ikinci günü olan 2 Ocak 2020’de 111 uçaklık trafikle tarihi bir gün daha yaşadı.
T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, Havalimanı 30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında 301 uçağa ve 26 bin 392 yolcuya ev sahipliği yaptı.
Havaalanında en fazla yoğunluk yeni yılın ikinci günü yaşandı. 2 Ocak 2022’de Havalimanı’na 111 uçak iniş ve kalkış yaptı.
Yeni yılın ikinci günü 2 Ocak 2022’de Havalimanı 111 sefer ve 9 bin 408 yolcu ile yoğun bir gün daha geçirdi.
30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 arasında Havaalanı’nda 301 uçağa hizmet verildi.
Açıklamada, 30 Aralık 2021’de 77 uçak 7 bin 392 yolcu. 31 Aralık 2021’de 71 uçak 5 bin 914 yolcu ya hizmet veren T&T Havalimanı yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2022’de 42 uçak ve 3 bin 678 yolcuya hizmet verirken, en yoğun gün olan 2 Ocak 2022’de 111 uçak ve 9 bin 408 yolcuyu ağırladı.
30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında Havalimanı’na gelen giden uçak ve yolcu rakamları. (Özel uçuşlar dahil)
|GELEN UÇAK
|GELEN YOLCU
|GİDEN UÇAK
|GİDEN YOLCU
|30.12.2021
|43
|5088
|34
|2304
|31.12.2021
|37
|3876
|34
|2038
|01.01.2022
|20
|1311
|22
|2367
|02.01.2022
|52
|2741
|59
|6667