Deneyimli turizmci Ercan Turhan, hükümetin kararlarına yönelik ironik tepkilerine devam ediyor



Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, hükümetin aldığı kararlara yönelik son günlerde yaptığı ironik tepkilere bir yenisini daha ekledi.

Hükümetin sadece memurları düşünerek karar aldığını ima eden Ercan Turhan "Beni de memur yapın" diye mesaj verdi.

Ercan Turhan'ın paylaşımı şöyle:

"Memur olmak benim de hakkım.

Üniversite mezunuyum.

İyi derece de İngilizce ve Orta derecede Almanca konuşabilirim.

Prezantabl bir kişiliğe sahibim.

Yöneticilik vasfım ve tecrübem var.

Sonradan da olsa KKTC vatandaşlığım var.

Tam zamanlı günde en az 12 saat çalışabilirim,siesta vs dinlemem

Fazla mesai talebim olmaz.

Verilen her işi en iyi şekilde yaparım iş ve çalışma yeri ayırt etmem.

Şuan özel sektörde önemli bir noktada Genel Müdür olarak çalışıyorum.

Sosyal ilişkileri kuvvetli ,dünyayı gezip görmüş bir çok tecrübeye sahip biriyim.

Lütfen kadrolu Devlet memuru olmam konusunda bana yardımcı olunuz."



