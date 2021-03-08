Başbakan, THY müdüründen emir alıyor

Cyprus XP Travel Pegasus Havayolları Kıbrıs Temsilcisi Zeki Ziya, uçuşlar için 3 sefer bırakılmasını ve bunun 2’sinin THY’ye verilmesine tepki gösterdi





Ziya, Başbakan Saner’e yönelik, “Oturduğun koltuğu hakketmediysen, piyangodan çıkar gibi başbakan olursan bir şirket çalışanı da sana emir verir” diye konuştu



Cyprus XP Travel Pegasus Havayolları Kıbrıs Temsilcisi Zeki Ziya, 15 yılda elde ettikleri yüzde 60’lık pazar payını, azınlık hükümetinin ellerinden alarak Türk Hava Yolları’na (THY) verdiğini belirterek, uçuşlar için 3 sefer bırakılmasını ve bunun ikisinin THY’ye birinin kendilerine verilmesini sert bir dille eleştirdi.

Yüzde 60’la pazar payının kendilerinde olduğunu, buna rağmen eşit sefer sayısı konulmasını kabul ettiklerini ifade eden Zeki Ziya, ancak hükümetin 3 sefer koyduğunu ve pazar payını elinde bulunduran kendilerine değil, diğer şirkete 2 sefer verildiğini, bunun da kabul edilmez olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersan Saner’in piyangodan çıkar gibi göreve geldiğini ve oturduğu koltuğu dolduramadığını, kendine güveni olmadığı için de THY şirketinin müdüründen emir aldığını iddia eden Zeki Ziya, “Oturduğun koltuğu hakketmediysen, ona buna göz kırparak bir yerlere geldiysen, piyangodan çıkar gibi başbakan olursan bir şirket çalışanı da sana emir verir. Oturduğun yerin değerini iyi bilmen ve doldurabilmen lazımdır. Eğer oturduğun yeri doldurduğuna ve hakkınla geldiğine inanmazsan üreteceğin kararlar da sana gelecek baskılar yönünde olur” dedi.

Zeki Ziya, Haber Kıbrıs web TV’de yayınlanan “Ali Baturay ile 20 Dakika” programında önemli açıklamalarda bulundu.

YÜZDE 60 UÇUŞ PAYINA 1 UÇUŞ VERİLDİ

Zeki Ziya, uçuş sayısının serbest bırakılmasının ardından günde 3 sefere izin verilmesiyle ilgili uçuş kısıtlamasına gidilmesi hakkında konuşarak yüzde 60 pazar payı olan Pegasus Havayollarına 1 uçuş verilmesini eleştirdi.

Zeki Ziya, yükseköğrenim için ülkeye gelecek öğrencilerin taşınması amacıyla Ulaştırma Bakanlığı’nın tüm tarafların katıldığı bir toplantı düzenlediğini belirterek, toplantıda önce KKTC’ye sefer düzenleyen havayollarının eşit bir şekilde uçuş yapmasının konuşulduğunu kendisinin bu duruma itiraz etmediğini, ancak daha sonra farklı bir uygulamaya geçildiğini söyledi.

Türk Hava Havayolları (THY) temsilcisinin eşit sefer sayısına itiraz etmesinin ardından toplantıda sert bir açıklama yaptığını anlatan Ziya, “Serbest rekabet koşullarında elde edemediğiniz pazar payına sınırlama getirerek masa başı oyunlar çevirerek başka şirketlerin elinden alamazsınız. ‘Hodri meydan, seferleri duyuralım yolcular istediğiyle uçsun’ dedim. Sefer yapılan İstanbul’un yanında Ankara ve Adana’nın da uçuşlara eklenmesi istendi onu da kabul ettik” diye konuştu.

Zeki Ziya, açıklamanın ardından ortamın gerildiğini belirterek, “Serbest piyasa koşulları altında rekabet edemeyeceklerini bilenler sadece İstanbul’dan uçuş yapmak istedi” dedi.

Pegasus’un KKTC’ye yolcu taşımacılığında yüzde 60 pazar payına sahip olduğuna işaret eden Ziya, “Havayolları sefer sayılarını belirliyor, vatandaş ise hizmet kalitesi ve fiyata göre tercihini yapıyor. Pazar payımız yüzde 60, THY ve Anadolu Jet’in ise yüzde 40” İfadelerini kullandı.

Ortada üç ayrı şirket olmadığını, Anadolu Jet’in THY’nin bir alt şirketi, bir parçası olduğunu belirterek, sanki de üç şirket varmış da tümüne birer sefer verilirmiş gibi yapılamayacağını kaydetti.

22 Şubat’ta notam yayınlandığını ve sefer sayılarının serbest bırakıldığını dile getiren Ziya, “Uçuş programını hazırlardık istedikleri gibi Ankara ve Adana’yı da koyduk. Başbakan bizim seferimizle Ankara’ya gitti. 2 Mart’ta tekrar notam yayınlandı. Karantina merkezlerinin kapasiteleri göz önünde bulundurularak En fazla 3 sefer yapılacak ve 200 kişiyle sınırlandırılacak şeklinde karar alındı” diye konuştu.

Ziya, uçuş kısıtlamasıyla ilgili alınan kararın ardından kendilerine bir yazı geldiğine de dikkat çekerek, Pegsasus’un 8-27 Mart tarihleri arasında İstanbul’a gidiş geliş izinleri hariç diğer seferlerinin izinlerinin iptal edildiğini kaydetti.

Ülke yöneticilerini suçlayarak, basiretsiz bir yönetim olması nedeniyle bir şirketin yetkilisinin istediği kararı aldırdığına vurgu yapan Ziya şöyle konuştu:

“Oturduğun yerin değerini iyi bilmen ve doldurabilmen lazımdır. Eğer oturduğun yeri doldurduğuna ve hakkınla geldiğine inanmazsan üreteceğin kararlar da sana gelecek baskılar yönünde olur. Anavatan her zaman yanımızdadır sonsuz teşekkürler. Anavatanın hiçbir zaman sen doğruyu yaptığın için sana hesap sorduğu yoktur. Yeter ki sen yaptıklarının doğru olduğuna inan. Anavatanın böyle bir talebi de yoktur. Anavatanın bir şirketinin müdürü seni maymun gibi oynatır. Ne sen bakanlık ve başbakanlık yapan ne de sivil havacılık ne de müsteşar otoritedir. Bir kişi gelir herkesi parmağında oynatır. 15 yıllık emek neticesinde elde edilen pazar payı, basiretsiz yöneticiler sayesinde, emirle bir taraftan alınır öbür tarafa verilir.”

PİYANGODAN ÇIKAR GİBİ BAŞBAKAN OLURSAN EMİR ALIRSIN

Ziya, Başbakan Ersan Saner’e yönelik, “Oturduğun koltuğu hakketmediysen ona buna göz kırparak bir yerlere geldiysen piyangodan çıkar gibi başbakan olursan bir şirket çalışanı da sana emir verir” diye konuştu.

Karantina kapasitesinin göz önüne alınarak sefer sayılarında kısıtlama yapılmasına anlam veremediğini aktaran Ziya, “Sefer sayısı neye göre belirlendi neden eşitlenmedi ve 4 olmadı?” diye sordu.

Zeki Ziya, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde kapanma ve kısıtlama kararları aldığını ama işverenler ile çalışanları kaderiyle baş başa bıraktığını ifade ederek, “Eğer kapatacaksan veya kısıtlayacaksan o işyerlerine ve çalışanına kredi vermeyeceksin, kendin ödeyeceksin” dedi.

İşverene beyan ettiği gelir üzerinden yüzde 80 ödeme yapılması gerektiğini ifade eden Zeki Ziya, bütçe yok diye borçlandığını ama memurun ödendiğini, reel sektör için hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

Ziya, “Eğer reel sektöre bir şey yapamazsan sağlık sistemini geliştirip ülkeyi açacaksın. Bunlar yaptığı uygulamalarla herkesi batırıyorlar” dedi.

Üniversitelerin ödemesi gereken karantina ücretlerini devletin ödediğini belirten Ziya, “Aslında karantina merkezlerinin ücretlerini karşılamak isteyen üniversiteler de var. Ülke bir yıldır kapalıdır ve devlet ‘kapalı sektörlere 1500 TL vereceğim’ diyor. Asgari ücreti artırdılar 4400 TL yaptılar ancak bu 1500 TL aynı kaldı, halen neye göre 1500 TL aynıdır? Karantina merkezleri otellerin yatak kapasitesinin yüzde 10’udur madem para var ve ödesinler o zaman karantina merkez sayılarını artırsınlar” diye konuştu.

3 günlük karantinasız girişlerin 5 hafta sürdüğünü ve koşulları yerine getiremeyenleri uçağa almadıklarını anlatan Ziya, “3 bin 500 bilet satmamıza rağmen ülkeye charter seferlerle 2 bin 700 kişi getirdik. Yapılan kontrollerde 800 kişinin uçağa binmesi uygun bulunmadı. Getirdiğimiz 2 bin 700 kişi arasından 2 kişi pozitif çıktı, onları da geri gönderdik. THY’de de de 6 kişi pozitif çıktı” diye konuştu.

Karantinasız girişlerle ilgili tarifeli seferlere başlanmasıyla denetim yapılamadığını ve vaka sayısının arttığını anlatan Ziya, “ ‘3 gün gelip döneceğim’ diyerek gelenlerin ve ülkede kalanların kontrol edilememesiyle vakalar arttı” dedi.







