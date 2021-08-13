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Azerbaycan ile turizmde işbirliği

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Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan arasında turizm alanında iş birliğinin başlayacağını söyledi

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Azerbaycan ile turizmde işbirliği
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Azerbaycan Yükseliş Partisi (AY Parti) yetkililerini kabulünde, iki ülke arasında turizm alanında iş birliğinin başlayacağını söyledi.
Azerbaycan Yükseliş Partisi Başkanı Anar Asadli, Başkan birinci yardımcısı Bahram İsmailov ve Başkan Yardımcısı Gülşen Haciyeva ile görüşen Ataoğlu, ülke turizmi açısından Azerbaycan ile yapılabilecek işbirliklerini değerlendirdi.
Bakan Ataoğlu Ay Parti yetkililerinin KKTC’ye gerçekleştirdikleri ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki ülke arasında var olan ilişkilerin daha ileri noktalara taşınması için el birliğiyle çalışılması gerektiğini söyledi.
Azerbaycan ile daha önce turizm alanında başlatılan girişimlerin bu dönemde de yeniden canlanması için çalıştıklarını söyleyen Ataoğlu, kardeş Azerbaycan’ın Kıbrıslı Türkler’e yönelik her zaman için kucaklayıcı olduğunu vurguladı.
Önümüzdeki hafta Azerbaycan’dan turizm paydaşlarını KKTC’de ağırlayacaklarını da ifade eden Ataoğlu, turizm alanında işbirliğinin başlayacağını söyledi.
Kıbrıslı Türklerin yaşadığı ambargolar nedeniyle turizm başta olmak üzere her alanda sıkıntılar yaşadığına değinen Ataoğlu, Azerbaycan’ın desteğiyle turizmde yeni bir sayfa açabileceklerini belirtti.
 
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