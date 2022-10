"Avrupa’daki turizm pastasından daha çok pay almak için çalışıyoruz"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs olarak turizm ürünlerinin çeşitlendirildiğini ve Avrupa’daki turizm pastadan daha çok pay almak için çalıştıklarını ifade etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27-28 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Antalya Turizm Fuarı 2022’e katıldı.

Ataoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Uluslararası standartlarda inşa edilmiş olan yeni Havalimanımız ile turizmde yeni hedeflerin peşinde turizm paydaşlarımızla, beraber koşmaya devam edeceğiz.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Antalya Turizm Fuarı, konaklama, acente, transfer sektörlerinin profesyonellerini bir araya getiriyor.Ataoğlu, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, turizmin eski günlerine döndüğünü söyledi.Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs olarak turizm ürünlerinin çeşitlendirildiğini ve Avrupa’daki turizm pastadan daha çok pay almak için çalıştıklarını ifade etti.Sağlık, spor ve alternatif turizm türlerine yatkın somut adımlar atıldığını dile getiren Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs turizminin günden güne geliştiğini belirtti.Ataoğlu konuşmasında, Kuzey Kıbrıs’ın yıllık döviz gelirlerinin yarısından fazlasının turizmden elde edildiğini düşündükleri zaman turizmin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için en önde gelen lokomotif sektör olduğu gerçeğin net olduğunu kaydetti.Türkiye Cumhuriyeti’ne yakın coğrafyada bulunan bir buçuk milyar kadar insanı büyük bir potansiyel olarak gördüklerine değinen Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’a 4-5 saatlik uçuş mesafesinde olan bu kitleye kapımız her zaman açıktır. Ülkemizde şu an 30 bine yakın yatak kapasitesinin 3 katına çıkarılması için çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda yeni turizm bölgeleri açarak yeni yatırımların önünü açacağız.” ifadelerini kullandı.Turizmde çeşitliliğe inandıklarını dile getiren Ataoğlu, ülkenin iklim koşulları nedeniyle kış aylarında turizmin devam ettiğini ve kış turizmi adı altında iki haftalık konaklamalı turların sürdüğünü söyledi.Charter seferler ile Avrupa’dan gerçekleşen operasyonlar ile kış turizminin hem ülke ekonomisine hem de ülke turizmine büyük bir katma değer sağlandığına dikkat çeken Ataoğlu, “Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanı sıra, bakir kalmış yapısı ile bir çok ülke insanının dikkatini çekmekte ve bu güzellikleri keşfetmek için talepler artarak gelmektedir.Bu yıl pandeminin etkilerinden kurtulmuş bir sezon geçirdik. Verilere baktığım zaman 2019 yılı verilerine yaklaştığımızı görüyorum. Bu artarak süren grafiğin 2023 yılında daha çok yükseleceğini ve daha verimli bir sezon geçireceğimizden hiç şüphem yoktur.” dedi.Bu yıl hizmete girecek olan yeni havalimanı nedeniyle 2023 yılı için ayrıca heyecanlı olduklarını dile getiren Ataoğlu, yeni havalimanının açılması ile büyük gövdeli uçakların da ülkeye gelebileceğini, bunun da ulaşım maliyeti açısından büyük bir fayda sağlayacağını düşündüklerini kaydetti.Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde turizm tanıtım filimler, Kuzey Kıbrıs destinasyonunun tanıtılıp pazarlanması gibi konularda bizlere her zaman destek oluyorlar. Bunun için de Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ayrıca teşekkür ederim.Böylesine güzel bir organizasyonu hayata geçiren tüm fuar yönetimini tebrik eder, Kuzey Kıbrıs olarak her zaman burada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.”