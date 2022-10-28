“Avrupa’daki turizm pastasından daha çok pay alacağız”

Antalya Turizm Fuarı’na katılan Turizm Bakanı Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs turizminin günden güne geliştiğini belirtti ve Avrupa’daki turizm pastadan daha çok pay almak için çalıştıklarını ifade etti



Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27-28 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Antalya Turizm Fuarı 2022’e katıldı.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Antalya Turizm Fuarı, konaklama, acente, transfer sektörlerinin profesyonellerini bir araya getiriyor.

Ataoğlu, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, turizmin eski günlerine döndüğünü söyledi.

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs olarak turizm ürünlerinin çeşitlendirildiğini ve Avrupa’daki turizm pastadan daha çok pay almak için çalıştıklarını ifade etti.

Sağlık, spor ve alternatif turizm türlerine yatkın somut adımlar atıldığını dile getiren Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs turizminin günden güne geliştiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’ne yakın coğrafyada bulunan bir buçuk milyar kadar insanı büyük bir potansiyel olarak gördüklerine değinen Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’a 4-5 saatlik uçuş mesafesinde olan bu kitleye kapımız her zaman açıktır. Ülkemizde şu an 30 bine yakın yatak kapasitesinin 3 katına çıkarılması için çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda yeni turizm bölgeleri açarak yeni yatırımların önünü açacağız.” ifadelerini kullandı.

Turizmde çeşitliliğe inandıklarını dile getiren Ataoğlu, ülkenin iklim koşulları nedeniyle kış aylarında turizmin devam ettiğini ve kış turizmi adı altında iki haftalık konaklamalı turların sürdüğünü söyledi.

Charter seferler ile Avrupa’dan gerçekleşen operasyonlar ile kış turizminin hem ülke ekonomisine hem de ülke turizmine büyük bir katma değer sağlandığına dikkat çeken Ataoğlu, “Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanı sıra, bakir kalmış yapısı ile bir çok ülke insanının dikkatini çekmekte ve bu güzellikleri keşfetmek için talepler artarak gelmektedir.

Bu yıl pandeminin etkilerinden kurtulmuş bir sezon geçirdik. Verilere baktığım zaman 2019 yılı verilerine yaklaştığımızı görüyorum. Bu artarak süren grafiğin 2023 yılında daha çok yükseleceğini ve daha verimli bir sezon geçireceğimizden hiç şüphem yoktur.” dedi.

Bu yıl hizmete girecek olan yeni havalimanı nedeniyle 2023 yılı için ayrıca heyecanlı olduklarını dile getiren Ataoğlu, yeni havalimanının açılması ile büyük gövdeli uçakların da ülkeye gelebileceğini, bunun da ulaşım maliyeti açısından büyük bir fayda sağlayacağını düşündüklerini kaydetti.



