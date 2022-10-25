Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, OTEM’in yerli istihdama önem verdiğini ve bu çerçevede turizm için ara eleman yetiştirdiğini kaydetti. Ataoğlu, “Gençlerimiz, ülkeye gelen turistler için ‘rehber’ niteliği taşıyor” dedi.

Başbakan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği arasında imzalanan “Mesleki Eğitim Faaliyetlerine” ilişkin iş birliği protokolü hakkında açıklama yaptı.

Protokolün ülke gençliği için çok önem arz ettiğini belirten Ataoğlu, bundan ülke turizminin de yararlanacağını kaydetti. Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, geçen yıl bakanlık tarafından başlatılan ve bu yıl da genişletilerek, devam eden ara eleman yetiştirme kurs programı çerçevesinde bu yıl baristalık, ön büro, mutfak, servis, barmen, kat hizmetleri gibi alanlarda eğitimler verileceğini belirtti.

Fikri Ataoğlu, ülkede yaşayan gençlerin adadan ayrılmaması ve garantili iş olanağı sağlanmasının hem otellerde hem de restoranlarda yaşanan ara elaman sıkıntısını ortadan kaldıracağını dile getirdi.

Ülkede ailevi sıkıntılar nedeniyle sosyal yardıma muhtaç gençlerin de geçmiş yıllarda bu programlara dahil edildiğini dile getiren Ataoğlu, bu gençlerin hayata kazandırılması için bu tür iş garantili kurs programların önemli olduğunu vurguladı.

“Eğitimler 21 Kasım’da başlayacak”

Kurslar için KKTC vatandaşı 18-35 yaş arası en az ortaokul mezunu kişilerin bugünden itibaren bakanlığa bağlı turizm ofisleri, OTEM, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği’ne başvuruda bulunabileceklerini ifade eden Ataoğlu, eğitimlerin 21 Kasım tarihinde OTEM’de başlayacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, kursa katılacak olan gençlere yarım asgari ücret verilmesi ve kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler için 2 yıl işveren prim desteği sağlanmasının da protokol gereği yapılacağına dikkat çekti.

Otellerde ve restoranlarda çalışan gençlerin yerli istihdam olmasının ülkenin tanıtımına da fayda sağlayacağını kaydeden Ataoğlu, kültürünü ve geçmişini bilen gençlerin ülkeye gelen turistler içinde rehber niteliği taşıyacağını söyledi.

“101 kursiyer OTEM tarafından sertifikalandırıldı ve istihdam edildi”

Ataoğlu, bakanlığı döneminde 101 kursiyerin OTEM tarafından sertifikalandırıldığını ve talepleri doğrultusunda otel ve restoranlarda istihdam edildiğini belirtti.

Gelecek dönemde mevcut turizm çalışanlarının eğitim seviyelerini yükseltmeleri için kurs programları düzenleyeceklerini ifade eden Ataoğlu, mevcut turizm çalışanları için de böylesi kurs programlarının önemli olduğunu kaydetti.