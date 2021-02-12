Aşı koşuluyla turizm hedefi

Turizm Bakanı Ataoğlu “Turizmin yeniden harekete geçmesi için, aşı koşulu ile turizmin önündeki engelleri aşma hedefindeyiz” dedi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın heyetinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam’ı kabul etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, her koşul ve şartta KKTC’nin yanında olduğunu hissetmek, ülke olarak bizlere çok büyük bir güç ve motivasyon kaynağı olmuştur” dedi.

Bakan Ataoğlu, “Bir ada ülkesi olmamızdan dolayı, ülke ekonomimiz turizme bağlı. Sektörün yeniden harekete geçmesi ve bununla birlikte ülke ekonomisinin çarklarının yeniden dönebilmesi için, aşı koşulu ile turizmin önündeki engelleri aşma hedefindeyiz” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ayrıca pandemi sürecinde ekonomik sektörlerin katkılarının yadsınamaz düzeyde olduğuna dikkati çekerek, “emekleri göz ardı edilemez. Virüse karşı başlatılan bu savaşta, kahraman bir şekilde hareket ettiler. Tüm turizm paydaşlarına tekrardan teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki süreçte, herkesin rahatlayabileceği bir imkan sağlarız” şeklinde konuştu.

ÇAM

Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam da kabulde yaptığı konuşmada, turizm sektörünün zor bir dönemden geçtiğini, bu sürecin 2020’de sona ermesi beklenirken, 2021’e yansıması olduğunu belirtti.

Aşılama sürecinin hem Türkiye’de, hem de dünyada kendi içinde yürüdüğünü belirten Çam, aşılamanın başlatılmasının turizm sektörüne olan olumlu yansımalarının şu an itibariyle ümit edilen seviyelerde devam ettiğini belirtti.

“Şartlar olumsuz yönde ilerlemez ve tedbirlerle süreç rahatlarsa; Türkiye’ye 31 milyon turistin gelmesi yönünde bir beklentimiz var” diyen Çam, “31 milyon turistin gelmesiyle, 20 Milyar dolar turizm geliri bekliyoruz” dedi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam önceliklerinin iç turizmin hareketliliğini sağlamak olduğuna dikkati çekerek, ardından da dış turizmin hareketlenmesinin söz konusu olacağını söyledi.

Çam, “Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı’nın yaptığı çalışmaların benzerlerini, KKTC için de yapmamız gerekecek” diyerek, tüm çalışmaların, ulaşım, konaklama ve turist potansiyelinin hareket kabiliyetinin gelişmesiyle alakalı olduğunun altını çizdi.





