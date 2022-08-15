7 ayda 682 bin yolcu

Ocak-Temmuz döneminde hava ve deniz limanlarından ülkeye 682 bin yabancı uyruklu giriş yaptı. KKTC’ye 7 aylık sürede 532 bin Türkiye Cumhuriyeti, 150 bin de 3’ncü ülke vatandaşı geldi



KKTC’ye 2022’de gelen yabancı sayısı artmaya devam ediyor. Resmi rakamlar 2022’nin yedi aylık döneminde ülkeye 682 bin 014 yabancı uyruklunun giriş yaptığını gösteriyor. Ocak-Temmuz periyodunda ülkeye giriş yapan yabancı sayısı 2021 ve 2020 yılına kıyasla artmasına rağmen, hala 2019 yılının rakamlarının uzağında.

2022’in Ocak-Temmuz döneminde hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke uyruklu yolcu sayısı 2021’ye kıyasla %567,6 oranında, 2020’ye göre %122,9 oranında artış gösterdi, buna karşın, 2019’a kıyasla %27,7 oranında daha düşük oranda gerçekleşti. 2019’da söz konusu periyotta 943 bin 665 yabancı uyruklu gelirken, bu sayı 2020’de 305 bin 802 düzeyinde, 2021’de de 102 bin 156 düzeyinde kalmıştı.

532 BİNİ AŞKIN TÜRKİYE VATANDAŞI

Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü bilgilerinden derlediği verilere göre, Ocak-Temmuz 2022 döneminde ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişi sayısında geçen yıla kıyasla %672,8 oranında, üçüncü ülke uyruklu kişi sayısında da %350,1 oranında yükseliş söz konusu. Ancak, koronavirüs pandemisi öncesine (2019’a) kıyasla TC uyruklu sayısında %26,3, üçüncü ülke uyruklu sayısında da %32,4 oranında gerileme var. 2021’in 7’inci ayı sonunda KKTC’ye 68 bin 852 TC uyruklu kişi gelirken, 2022’nin gelen TC uyruklu sayısı 532 bin 107 kişiye çıktı. 2019’da bu sayı 721 bin 856 yolcu olarak kayıtlara geçmişti. Veriler aynı periyotta Kuzey Kıbrıs’a gelen üçüncü ülke uyruklu yolcu sayısının 149 bin 907 kişi olduğunu gösteriyor. Bu rakamlar 2020’de 61 bin 137 düzeyinde, 2019’da 221 bin 779 kişi düzeyinde saptanmıştı.

