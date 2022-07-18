6 ayda 240 bine yakın konaklama

Ülkedeki turistik konaklama tesislerinin 6 aylık ortalama doluluk oranı yüzde 33.2’ye yükseldi. Ocak-Haziran döneminde konaklama sayısı 337 bini, geceleme sayısı 1,3 milyonu geçti

Ulaşım sorunu, Covid-19 salgını ve ardından gelen ekonomik krizle ardı ardına depremler yaşayan turizmde rakamlar giderek iyileşiyor.Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama, İstatistik ve Araştırma Dairesi’nin verilerine göre otellerin 6 aylık doluluk oranı ortalaması %33.2 düzeyine çıktı. 2022’nin ilk yarısı sonunda turistik konaklama tesislerinin ortalama doluluk oranının, geçen yıla kıyasla %222.3 oranında arttığı saptandı. Resmi veriler, turistik konaklama tesislerinin ortalama doluluk oranının Ocak ayında %18.1, Şubat’ta %15.9, Mart’ta %31.7, Nisan’da %31.2, Mayıs’ta %50.4 ve Haziran’da ise %50.8 düzeyinde gerçekleştiğini gösteriyor.Turizm Bakanlığı’nın verilerindeki bu artışa rağmen, Ocak-Haziran 2022 döneminin ortalama doluluk oranı yine de Covid-19 salgını öncesi yıllarını yakalayamadı. Ancak, aradaki farkın iyice azaldığı hesaplandı. 2022 doluluğu 2019 yılının ilk altı aylık ortalama doluluk oranlarından %18.98 oranında daha düşük. Bu fark ilk üç ay sonunda %29.68 düzeyinde olmuştu. Ocak-Haziran 2019’da ortalama doluluk oranı %40.98 seviyesinde gerçekleşmişti. Turistik konaklama tesislerinin ilk 6 aylık ortalama doluluk oranları 2014’te 38.66 oranında, 2015’te %41.73 oranında, 2016’da %38.31 oranında, 2017’de %51.6 oranında ve 2018’de de %46.63 oranında kayıtlara geçmişti.Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılının ilk 6 ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 337 bin 336 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı geçen yıl 22 bin 778 olarak kayıtlara geçmişti. Bakanlık verilerine göre 6 aylık dönemde otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2021’in aynı dönemine kıyasla %1,480.6 arttı. Ocak-Haziran 2022’de otellerde konaklayan 94 bin 837 diğer yabancı uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre %1,833.5 artış gösterdi.2022 Ocak-Haziran döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı. Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayısı 1 milyon 335 bin 520 ile geçen yıla oranla %1,401 oranında yükseldi.