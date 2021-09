12 ay turizm başlıyor

Turizm Bakanı Ataoğlu, ülkemizin 12 ay boyunca misafir ağırlayacak organizasyonlarla tanışacağını açıkladı





Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın girişimleri ile Northern Travel Kuzey Kıbrıs Kış Operasyonu programı başlıyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapsamlı bir açıklamayla programa ilişkin detayları paylaştı.

Ataoğlu, ülke turizminin 12 aya yayılması konusundaki çalışmaların yıllardır hayat bulamadığını hatırlatarak, “Ülkemizin iklim koşulları, bizlere turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılması konusunda büyük bir avantajdı. Ancak 12 aya yayılan turizm faaliyetleri sadece lafta kaldı. Bugüne kadar hayata geçirilemedi. Ülke turizmini sadece 3 aylık yaz dönemine mahkum bırakılmıştı. Bunun müjdesini vermekten büyük bir heyecan duyuyorum, çünkü artık ülkemiz 12 ay boyunca misafir ağırlayacak organizasyonlarla tanışıyor” dedi.

2012-2014 Yılları arasında kış operasyonunun sadece Güney Kıbrıs’ta yapıldığını hatırlatan Ataoğlu, “2014 yılında talebimiz üzerine Kuzey Kıbrıs operasyonu başladı ve Güney Kıbrıs iptal edildi.2014 yılında 53.236 misafir ile NTL’nin Kuzey Kıbrıs kış operasyonunu başlamıştı” dedi.

2014-2020 yıllarında NTL kış programları ile yaklaşık 400.000 misafirin Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini açıklayan Ataoğlu, geçmiş bazı rakamları da paylaştı…

Buna göre;

2014-15 53.236

2015-16 41.522

2016-17 86.541

2017-18 92.772

2018-19 83.613

2019-20 41.581 olmak üzere toplam 399.265 misafir kış turizmi altında Kuzey Kıbrıs’a geldi.

Firki Ataoğlu, pandemi nedeniyle, 2019-2020 satılmış 85 bin rezervasyonun, 43.419’unun iptal olduğunu ifade etti.

NTL kış programlarıyla 16 farklı Avrupa ülkesinden gelen 50 yaş üstü misafirlere hitap edildiğine işaret eden Ataoğlu, “Kış operasyonları yüksek sezon dışındaki eylül-ekim-kasım-aralık-ocak-şubat-mart-nisan-mayıs aylarında gerçekleşmektedir. Bu dönemde ağırlıklı 3 ve 4 yıldızlı oteller olmak üzere 36 otel, 80 otobüs, 50 rehber ve 25 restoran kullanılmaktadır” dedi.

Ataoğlu, “Kış programında KKTC’nin en kuzeyinden en güneyine, en batısından, en doğusuna bütün bölgelerinin ziyaret edildiği, şehirler ve beldeler olmak üzere 25 alan programda yer almaktadır. Ülkenin açık olan bütün tarihi ve kültürel yerleri programa dahil edilmiştir. Toplamda 1300 km’lik ziyaret rotası yedi günde tamamlanmaktadır. Turistler daha sonra 7 gecelik otel tatiline devam etmektedirler” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu’nun verdiği bilgiler ışığında tur kapsamında;

“Salamis Antik Şehri, St Barnabas, Mağusa Kalesi, Gazi Mağusa Şehir içi, Lala Mustafa Paşa Camii, Selimiye Camii, Büyük Han, Lefkoşa Suriçi, Kumarcılar Hanı, Lokmacı Kapısı, Girne Kalesi, Girne Sualtı Müzesi, Girne Çarşı ve Antik Yat Limanı, Bellapais Manastırı, St Hilarion Kalesi, Ayios Aksfentios Kilisesi, St. Andreas Manastırı, Karpaz Golden Beach, Büyükkonuk Köyü, Dipkarpaz, Minia Kıbrıs, Soli Harabeleri, St.Mamas Kilisesi, Güzelyurt Arkeoloji Müzesi, Geçitköy Barajı, KKTC Folklor Gecesi, Akdeniz Köyü Jip Safari ve Doğa etkinliği”, bunlarla birlikte Bakanlığın talebi doğrultusunda ülkede düzenlenen ve tur rotasına uygun tüm festivaller de ziyaret ediliyor.

Kış turizminin sektöre yansımasını da aktaran Fikri Ataoğlu, konaklama ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Girne, Alsancak, Lapta, Gazimağusa ve Bafra bölgesindeki 3, 4 ve 5 yıldızlı 36 otel ile yarım pansiyon şeklinde çalışıldığını, yılda yaklaşık 500.000 geceleme yapıldığını açıkladı.

80 OTOBÜS 50 TUR REHBERİ

Taşımacılıkta da KKTC’de bulunan yaklaşık 80 otobüs ile operasyon sürdürüldüğünü ifade eden Ataoğlu, “Her bir grup otobüsü her hafta 1300 km yol kat etmektedir. Gerek otobüsler, gerek otobüs şoförleri KKTC halkının kendi öz varlığıdır. Bu operasyonlarımızın başlaması ile otobüs sayı ve standartlarında ciddi artış olması, piyasaya olan katkısının göstergesidir” dedi.

İstisnasız bütün turlarda Turizm Bakanlığı onaylı yaklaşık 50 profesyonel tur rehberinin turlara eşlik ettiğine vurgu yapan Ataoğlu, aynı zamanda grupların başında Türkiye’den gelen profesyonel tur rehberlerinin grup liderleri olarak eşlik ettiklerini belirtti.

Konunun Ercan boyutuna da değinen Ataoğlu, “Pandemi süreci öncesi dönemde planlanan charter uçuşlarla haftada 18 uçak dolusu Avrupalı turist ki bu da yaklaşık her hafta 3200 misafir, kış döneminde Ercan Havalimanına inmiş ve her hafta aynı oranda turist çıkış yapmıştır. Olağan yolcu kapasitesinin yanında bu geliş ve dönüşlerin Ercan Havalimanı’na yaptığı katkı kaçınılmazdır” dedi.

KKTC ‘ye yapılan charter uçuşların Türk firmalarla gerçekleştirildiğini belirten Ataoğlu, kış turizminin bölgelere ve esnafa katkı yaptığını ifade etti.

Ataoğlu buna örnek olarak, mola yerlerindeki harcamalar, şehirlerdeki boş vakit esnasındaki yeme içme ve hediyelik için yapılan harcamalar, öğlen ve akşam yemeklerindeki içecekler için yaptıkları harcamalar, Büyükkonuk, Dipkarpaz, Güzelyurt gibi yerlerde sabun, zivaniya, hellim gibi yöresel ürünlere yapılan harcamaları gösterdi.

Fikri Ataoğlu, Yakındoğu Hastanesi ile yapılan sağlık iş birliği, orkide mevsiminde düzenlenen yürüyüş turları ve bu sayede Kıbrıs fauna ve florasının tanıtımı ve havalimanında yapılan turistik harcamaların da bu kapsama girdiğini sözlerine ekledi.